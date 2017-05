Na Euro postoupíme, věří gólman českých házenkářů Mrkva

„Vidím to optimisticky. Myslím, že to zvládneme,“ poznamenal Mrkva, jenž působí v bundesligovém Balingenu.

Po třígólové porážce na Ukrajině jste potřebovali vyhrát o čtyři góly, abyste měli lepší vzájemné zápasy. Nakonec se to povedlo. Ale byla to fuška, že?

Byla. Věděli jsme, že Ukrajinci mají výborné střelce z dálky, což v prvním poločase potvrzovali. Prášili to do vinklů. Ale postupem času bylo vidět, že jim docházejí síly, čehož jsme využili. Přidali jsme na rychlosti, důrazu a agresivitě. K tomu kluci celý zápas suprově bránili, musím jim složit kompliment. Fantastické bylo i publikum, jak jsme ve Zlíně i jinde v Česku zvyklí.

Proč to nevyšlo i předtím na Ukrajině?

Porazili jsem se tam sami. Zahodili jsme plno vyložených šancí a udělali zbytečně moc technických chyb. Teď je díky naší domácí výhře všechno otevřené. Musíme doma vyhrát nad Islandem a do Makedonie pojedeme vyhrát.

Vaše nasazení vyplynulo ze hry?

Jasně. Šel jsem na sedmičku a chytil ji. S Galošem (Martin Galia) jsme se domluvili, že tam zůstanu. Vyplatilo se to, i když Galoš chytal super.

Jak velkou roli v konečném výsledku hrála červená karta pro nejlepšího střelce Ukrajiny Sadového, který opustil hřiště ve 42. minutě?

Rozhodně to soupeři nepomohlo, patřil k nejlepším hráčům. Hlavně v prvním poločase nám dělal problémy. I na něm ale bylo vidět, že toho má plné kecky. Šlo o jeho blbost, že se nechal třikrát vyloučit. Ale vyplynulo ze hry. Měli jsme pohyb v útoku, využívali jsme šířku hřiště, jak jsme chtěli a jak jsme měli hrát na Ukrajině.

Kvalifikační skupina je netypická tím, že zatím všechna utkání vyhrála domácí mužstva. Co na to říkáte?

Uvidíme, kdy se to zlomí. Pokud teď nevyhrají Makedonci na Islandu, my vyhrajeme za měsíc v Makedonii.

To bude ale hodně těžký úkol...

Samozřejmě víme, jak to tam každoročně vypadá. Ale jsme o rok starší, zkušenější a lepší, takže nevidím důvod, proč bychom tam neměli vyhrát.