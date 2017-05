Působivý návrat golfové jedničky. Ale ve Wilmingtonu vyhrál Harman

Tenhle vítěz se v Severní Karolíně vážně moc nečekal. Mnohem víc pozornosti poutal návrat Johnsona, který musel před měsícem kvůli zranění po pádu na schodech vzdát účast na prvním majoru sezony. Při první soutěžní příležitosti po incidentu na Masters v Augustě se favorit zpočátku hledal, po druhém kole, v němž zahrál tři rány nad par, jen těsně prošel cutem.

Jenže o víkendu už Johnson zářil, dvakrát zapsal skóre -5 a dokonce se ve finále dostal do průběžného vedení. „Pořádně jsem před turnajem nevěděl, co můžu čekat. Zpočátku jsem nehrál dobře, ale sobota a neděle už byly skvělé. Mám radost, jak všechno dopadlo. A fyzicky jsem na tom výborně,“ pochvaloval si dvaatřicetiletý ranař.

Nakonec měl stejné skóre jako další krajan Pat Perez, jenž bral Wells Fargo Championship také hlavně jako přípravu. I díky několika takřka čarovným patům však překonal všechna svoje očekávání. Pak s Johnsonem uvolněně klábosili v klubovně a čekali, co předvedou golfisté, kteří se na hřiště vydali po nich.

Viděli, jak odpadli rydercupový hrdina a lídr po třetím kole Patrick Reed, hvězda European Tour Alex Noren či miláček diváků Phil Mickelson. Jak se na lepší než čtvrté místo marně pokouší vyšvihnout španělský nováček a kometa sezony Jon Rahm. A jak jim šanci bít se o turnajové vítězství na dodatečných jamkách v play-off bere třicetiletý Harman.

Brian Harman s manželkou Kelly a zvědavou dcerou Cooper s trofejí.

Drobný pravák s levorukým držením hole nejprve zahrál birdie na sedmnácté jamce a dorovnal Johnsona s Perezem na výsledku -9. Na osmnáctce potom senzačně zaskóroval po bezmála desetimetrovém patu a mohl se topit v euforii z druhého triumfu na okruhu PGA Tour v kariéře.

„Když jsem v roce 2014 vyhrál svůj první turnaj, myslel jsem, že to bude pokračovat, jenže takhle to nefunguje. Musel jsem opravdu tvrdě pracovat a věřit, že jsem dobrý v tom, co dělám. Vítězství teď chutná opravdu skvěle,“ říkal ještě v emocích Harman, který se těšil i z prémie 1,35 milionu dolarů.

A Johnson? Porážku vzal s pohodovým úsměvem. Jeho hlavní květnový cíl leží na slavném floridském hřišti TPC Sawgrass v Ponte Vedra Beach, kam teď míří kompletní světová elita. Prestižní klání The Players začíná už ve čtvrtek.