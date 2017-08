Johnson slaví turnajový titul, jednička vyzrála v rozstřelu na Spiethe

Na hřišti Glen Oaks Club dotáhl vítěz už čtvrtého turnaje v sezoně ve finálovém kole Spiethe, který měl náskok už pěti ran. Johnson ale neudělal v neděli jedinou chybu, zapsal čtyři birdie a rozstřel zachránil těžkým patem do paru. Naopak Spieth krajanovi pomohl poté, co na tříparu jamky číslo šest trefil vodu a zapsal double bogey.

Oba hráči skončili se skóre -13 a o vítězi rozhodla extra jamka. Spieth zahrál první ránu podél vody, ale Johnson využil, že se otočil vítr a poslal drive dlouhý 311 metrů přes hladinu, z čehož profitoval. Přihrál si k jamce a po birdie slavil titul.

„Znovu cítím, že hraju jako dřív, že mám formu jako před Masters. Výborně švihám, mám míč pod kontrolou a výhra mi dodá sebevědomí,“ lebedil si Johnson. Radoval se zároveň z první výhry v letošním play-off FedExCupu, které vede.

„Neprohrál jsem si to, on vyhrál,“ řekl Spieth, který teprve podruhé z jedenácti případů neproměnil vedení před finálovým kolem v následný titul. „Byla to perfektní podívaná, i když jsem doufal, že na konci se budu víc usmívat já.“

První hráč světa Johnson vyhrál v únoru a březnu tři turnaje a měl být favoritem prvního majoru Masters, ale krátce před turnajem si doma zranil záda při pádu ze schodů. Od té doby se dostával do dřívějších formy jen pozvolna. Před koncem sezony má na kontě čtyři tituly a dotáhl se tak na dalšího Američana Justina Thomase. Nikdo jiný víckrát nevyhrál.