Korejské golfistky vládly majoru v Evianu, In Ki-čchon s rekordním skóre

Dvaadvacetiletá Korejka vedla turnaj od prvního kola a nakonec zvítězila s náskokem čtyř ran před dvojicí krajanek So Jon-rjo a Song Hjon-pak.

„Nemůžu tomu uvěřit, že jsem tady vyhrála a navíc dala 21 pod par. Není to sen, že ne?“ uvedla In Ki-čchon, která loni triumfovala na US Open.

V Evianu se představila po měsíční pauze, kterou si vyžádalo kuriózní zranění zad. Se zády laborovala poté, co na ni na letišti v Singapuru upustil na eskalátorech kufr otec jiné korejské golfistky.

In Ki-čchon má na kontě dva tituly z LPGA a oba z majorů, což se před ní povedlo jen její krajance Pak So-ri, která takto načala svou sbírku v roce 1998 a pak nasbírala dalších 23 vítězství z prestižního amerického okruhu.

Zklamáním skončil Evian Championship pro světovou jedničku a obhájkyni titulu Lydii Koovou z Nového Zélandu, která obsadila 43. místo.