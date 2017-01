Thomas senzačně dominuje. Vyhrál podruhé za sebou a přepisoval rekordy

Před týdnem laskal trofej pro vítěze prestižního Turnaje šampionů v Kapalue, teď Thomas naprosto ovládl klání v Honolulu, při němž přepisoval rekordní listiny. V prvním kole jako sedmý hráč historie zaznamenal 59 ran. A na čtyři kola hřiště s parem 70 potřeboval pouze 253 úderů, což je nové nejnižší skóre na turnaji PGA po 72 jamkách. O ránu překonal minimum Tommyho Armoura III. z Texas Open v roce 2003.

Před finálovým kolem měl luxusní náskok sedmi ran, takové vedení ještě nikdo v historii PGA Tour neztratil. Zpočátku se zdálo, že by mohl Thomas přece jen zakolísat, neskóroval, připsal si bogey a dal soupeřům aspoň nějakou naději. Jenže pak se uklidnil, znovu ukazoval prodlouženou délku svých drajvů a zase výborně patoval.

Náskok sedmi úderů udržel a vyhrál před olympijským vítězem Justinem Rosem z Anglie, který o ránu předčil nedávnou světovou jedničku Jordana Spietha z USA. „Měl jsem pocit, že se snažím vyhrát turnaj a přitom jsem bojoval o druhé místo. JT (Thomas) teď hraje neuvěřitelně, věří si a míček ho poslouchá,“ chválil svého kamaráda a vrstevníka Spieth.

„Byl to úchvatný týden. Čekal jsem to od sebe, ale dosud to nepřicházelo a teď to klape. Pokud stlačím průměr na bogey za kolo, tak myslím, že letos budu nebezpečný. Chci být mezi nejlepšími na každém turnaji,“ varoval své soky Thomas, jenž momentálně jasně vévodí průběžnému pořadí seriálu FedEx Cup a ve světovém žebříčku poprvé nakoukl do elitní desítky - vyhoupl se na osmou příčku.

Napodobil jihoafrickou legendu Ernieho Else, která ovládla na Havaji oba turnaje po sobě před čtrnácti lety. Ale k velikosti šampionů mu zatím chybí výraznější úspěch na podnicích kategorie major, kde zatím ani nenakoukl do elitní třicítky. Prorazí Thomas v sezoně, kterou tak báječně začal?