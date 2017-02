Byla to nuda, omlouval se Spieth, když napodobil legendu Woodse

Od druhé světové války takový kousek předvedl jen jeden mladší hráč - Tiger Woods v roce 1999. Právě s legendou, která momentálně bojuje se zdravotními problémy, bývá Spieth nejčastěji srovnáván.

Loni se sice nepřiblížil úžasnému roku 2015, kdy ovládl Masters, US Open či celkové pořadí FedEX Cupu a stal se světovou jedničkou. Ale zase se hodně poučil, jak v roli golfové superstar fungovat pod takřka nelidským tlakem.

Na PGA Tour naposledy zvítězil loni v květnu ve Fort Worthu, v listopadu se však připomněl triumfem na Australian Open a na posledních šesti akcích vždy skončil v elitní desítce. Jeho povedené období vrcholilo na turnaji Pebble Beach Pro-Am, kde předvedl mazácký výkon.

Jordan Spieth na ikonickém hřišti Pebble Beach.

Jeho „nudný golf“ spočíval v tom, že oproti erupci skvělých patů ve druhém a třetím kole zaznamenal ve finále jen dvě birdie. S přehledem se však vyhýbal chybám, které by ho mohly dostat do vážnějších problémů. „Sedmnáct greenů jsem trefil v regulaci, v tomhle ohledu to bylo kolo snů,“ lebedil si Spieth.

„Nepředvedl své nejlepší věci, ale dělal přesně to, co dělat měl,“ smekl Brandt Snedeker, který už na Pebble Beach dvakrát vyhrál a finále absolvoval ve skupině se Spiethem. „Někdy jsou tahle kola nejtěžší, když jste v jeho situaci a máte takový náskok. Bylo zábavné ho sledovat, jak si s tím poradil.“

Snedeker nakonec skončil čtvrtý a lídra nijak do úzkých nedostal. Stejně jako druhý Kelly Kraft, který se dočkal životního úspěchu a díky prémii 777 600 dolarů vydělal víc než za celou minulou sezonu, v níž debutoval mezi profesionály.

Další Američan Dustin Johnson kopíroval třetím místem svou aktuální pozici na světovém žebříčku. Jednička Jason Day z Austrálie obsadil dělenou pátou příčku a po zdravotních trablech naznačil návrat formy. 39. místo bral rodák z Mariánských Lázní s německým pasem Alex Čejka.

Na turnaji Pebble Beach Pro-Am se vedle golfových profesionálů představili i amatéři z řad celebrit. Zpěvák Justin Timberlake se blýskl skvostnými chip-iny a málem zahrál eso, hokejová legenda Wayne Gretzky po nepovedené ráně odstřelila divačce sluneční brýle a herec Bill Murray kromě kvalitního golfu tradičně bavil na každé jamce.

Ovšem Spieth si v překrásných kulisách kultovních hřišť na Montereyském poloostrově hrál svou vlastní soutěž. „Je to neuvěřitelné. Na světě je pár golfových míst, které byste měli navštívit, než umřete - tohle, Augustu, St. Andrews... Bylo fantastické vykračovat si po greenu osmnácté jamky s tím, že jdu vyhrát. Opravdu unikátní pozice,“ vykládala nadšeně světová šestka.

Snad jediné zklamání musel mladý Texasan na Pebble Beach skousnout, v tradičním vloženém souboji dvojic, v níž pár tvoří golfový profesionál a některá z celebrit, skončil se svým kamarádem - zpěvákem country Jakem Owenem - až na děleném třetím místě o tři rány za vítěznými Kenem Dukem a televizní hvězdou Carsonem Dalym.