Golfista Johnson zvítězil v Carmelu a získal dvanáctý titul na PGA

Johnson na hřišti Crooked Stick odehrál skvěle všechny čtyři dny a vyhrál s rekordním skóre -23. O tři rány za ním skončil druhý Angličan Paul Casey.

Talentovaný Johnson se radoval z vavřínu letos už potřetí a dvanácti titulů dosáhl během svých prvních devíti sezon na americké túře. Lepší je pouze Tiger Woods, který po vstupu na PGA Tour vyhrál za stejnou dobu osmnáctkrát.

V Carmelu předváděl Johnson skvělé drivy, dobře si přihrával a dařilo se mu na greenech s novým putterem. „Věřil jsem si v každém ohledu své hry. Všechno fungovalo, jen těžko můžu být spokojenější,“ řekl dvaatřicetiletý hráč.

Ve finálovém kole se uklidnil sérií čtyř birdie od čtvrté do osmé jamky. A když Casey zahrál na patnáctce eagle a dostal se na dohled jedné rány, proměnil i on svůj pat do eaglu, znovu vedl o tři a náskok už do konce udržel.

Finále play off FedEx Cupu pro třicítku nejlepších hráčů sezony se uskuteční za čtrnáct dnů tradičně v Atlantě a nejblíže pohádkové odměně je Johnson. Casey by musel v Atlantě vyhrát, aby se z pátého místa posunul do čela.