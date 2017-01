Golfista Thomas jako sedmý hráč na PGA zahrál kolo pod 60 ran

Třiadvacetiletý Thomas je nejmladším golfistou, kterému se podařilo dostat pod hranici šedesáti ran. Své kolo začal i skončil eaglem, dopustil se pouze jednoho bogey a ke skvělému výsledku jedenácti ran pod par si pomohl dalšími osmi birdie.

„Vážím si toho a hodně to pro mě znamená. Vždy, když se zapíšete v jakémkoli sportu do historie, je to skvělý počin,“ řekl Thomas cestou z hřiště.

Před Thomasem se pod 60 ran dostali Al Geiberger (v roce 1977), Chip Beck (1991), David Duval (1999), Paul Goydos (2010), Stuart Appleby (2010) a Jim Furyk, který loni zatím jako jediný zahrál dokonce skóre -12, tedy 58 ran.