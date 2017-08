Federera vystřídaly na Vltavě golfové hvězdy. Začíná Czech Masters

Golfová elita se od čtvrtka do neděle utká na středočeském hřišti Albatross o jeden milion euro, titul obhajuje Američan Paul Peterson.

Letošní zastávka European Tour bude dosud nejlépe tuzemským obsazeným podnikem v české golfové historii, přičemž role největší hvězdy náleží Němci Kaymerovi.

Bývalé světové jedničce a vítězi dvou majorových titulů. „Už se mi v minulosti podařilo pár turnajů vyhrát, rád bych se radoval i tady,“ řekl na tiskové konferenci v hotelu InterContinental.

Kaymer se cítí ve formě. „Jen mě trochu trápí puttování, ale to půjde napravit,“ věří.

Exhibice? Náročná, loď se hýbala

V České republice si zahraje golf úplně poprvé. Na Czech Masters jej přilákaly mimo jiné i pražské památky. „Praha je nádherné město, jedno z těch nejromantičtějších, už se těším, až se tady pořádně projdu,“ plánoval, poté co na Vltavě dohrál zábavnou exhibici.

Společně s dalšími golfisty se z lodní paluby snažil zasáhnout zhruba 20 metrů vzdálenou jamku.

Německý golfista Martin Kaymer s trofejí pro vítěze U.S. Open.

Vzal do rukou lob wedge a za dohledu několika desítek diváků i náhodným „kolemšlapajících“ na šlapadlech dvakrát neomylně zamířil do oblasti semiroughu. Blíže k jamce se nikdo jiný nedostal. „Nebylo to vůbec snadné, protože se loď trochu hýbala. Dobře jsem se ale bavil a myslím si, že ostatní také,“ tvrdil.

Podobná show pro něj nebyla novinkou, stejnou formou už lákal fanoušky na golfové turnaje také doma v Německu. „Je škoda, že u nás nevidím v golfu žádný výrazný progres,“ posteskl si. Sám se pokusí německému golfu udělat na Albatrossu tu nejlepší reklamu.

Pamatuji si jen sezení na baru

Na Czech Masters se představí i další bývalá světová jednička Westwood, který zopakuje loňskou účast.

„Vše tady bylo skvělé a líbilo se mi tady. Hrál jsem asi v 19 zemích a Česká republika je jediná země, kde se mi ještě nepodařilo vyhrát. Doufám, že se to teď změní a přidám další vlaječku na seznam,“ přál si.

Westwood poté marně lovil vzpomínky na rok 1997, kdy rovněž startoval v Česku (na Chemapol Trophy).

„To hodně testujete mou paměť,“ pobavil Angličan novináře. Mnoho si z turnaje nepamatuje ani Severní Ir Clarke. „Vím, že jsme si to tu pořádně užili,“ vybavil si alespoň večerní zteče barů.

Anglický golfista Lee Westwood v průběhu British Open.

Ve výborné formě přijel do Prahy Američan John Daly, minulý týden skončil mezi nejlepší desítkou na dánském turnaji Made in Denmark, rovněž patřícího do prestižního okruhu European Tour.



Podaří se mu na tento úspěch navázat? „U mě nikdy nevíte,“ pobavil Daly.

Jak na tiskové konferenci, tak během projížďky po Vltavě panovala výborná nálada. Světoví golfisté vtipkovali a Petr Dědek, majitel promotérské společnosti Relmost, hrdě sledoval, kam během čtyř let Czech Masters posunul.

„Takové hvězdy nikdy na turnaji v České republice nebyly,“ zdůraznil. Mimochodem, Daly se v pondělí stal ve strahovském klášteře kmotrem Dědkova syna Dannyho. „Díky tomu jsme tady taková jedna velká rodina,“ řekl podsaditý golfista známý extravagantním oblékáním.

Snad zůstaneme přáteli

Zajímavou návštěvu má ve svém programu také Kaymer, ten by rád v pátek zašel na fotbalové utkání mezi Českem a Německem. „V minulosti jste mívali lepší mužstvo. Snad zůstaneme i po zápase přáteli,“ prohodil k českým novinářům.

Zatímco jeho krajané budou usilovat o porážku domácích fotbalistů, on vyzve tuzemské golfisty. Na Albatrossu se jich představí 15, včetně nejlepších profesionálů Jana Cafourka a Filipa Mrůzka.

Ve hře ovšem bude mnohem více než vzájemné skalpy, pro hráče jsou velkým lákadlem kromě slušného prize money také body do kvalifikace na Ryder Cup. Prestižní střetnutí nejlepších evropských a amerických golfistů se bude příští rok hrát v Paříži.

Kvalifikace začíná právě na Czech Masters a zde také za rok skončí. „Začne se tady psát příběh, který vyvrcholí příští rok ve Francii. Pražský turnaj roste rok od roku a jsem si jistý, že nás čeká fantastický týden,“ řekl evropský ředitel Ryder Cupu Richard Hills.