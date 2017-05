Zlatí hoši z Kalifornie se děsí nezvyklého soupeře. Nudy v Utahu

Salt Lake City, nebo Los Angeles. Kde je větší zábava?

„To se vůbec nedá srovnat. V Utahu není žádný noční život. Hráči si chtějí v průběhu play-off užít trochu nočního života, i když se samozřejmě soustředíme hlavně na zápasy. Já osobně jsem chtěl hrát proti Clippers, protože je to můj bývalý tým, chtěl jsem je porazit. V tom městě žijí mé děti a mohly by se na mě přijít podívat. Pokud bych ale porovnával noční život, Los Angeles je na vrcholu v celých USA,“ prohlásil dosti otevřeně Matt Barnes, křídelník Golden State.

Warriors však nebylo dopřáno. Loňského finalistu čeká tým Jazz a stráví tak během zápasů číslo tři a čtyři minimálně pátek až pondělí v Utahu.

„S Utahem je ten problém, že člověk tam prostě jen sedí na hotelu a nudí se. V Los Angeles máte nějak více energie. V menších městech před utkáním hodně spím a pak mám problém se probrat. Sice víme, že se hraje play-off a měl bych být nahecovaný i tak, ale stejně si říkám, ať už jsme z tohohle města pryč,“ okomentoval soupeře pro druhé kolo Andre Iguodala.

„I v Utahu jsou určitě nějaké kluby, ale zrovna v Salt Lake City jsem ještě v žádném nebyl. Kousek od hotelu je pár dobrých restaurací, ale L. A. to samozřejmě není. Já se však připravuji vždycky sám na hotelu, a to se nezmění ani teď,“ říká k tomu Kevin Durant.

Zastupující hlavní kouč Mike Brown, který se Warriors ujal po zdravotních potížích Steva Kerra, se možná právě z důvodu klidnějšího města do státu ukrytého v horách těší.

„Já se do Utahu rád vrátím, vždycky si tam najdu něco, jak se zabavit,“ říká Brown.

Zlobivý muž Barnes však moc neví, co dělat v poklidném a nábožensky orientovaném Salt Lake City.

„Budu sedět na pokoji. Jsou tam tak dvě dobré restaurace, takže se budu hodně na pokoji soustředit na zápas. V Los Angeles máte více možností, kam vyrazit. Je tam hned pláž, slunce a mám to blízko k rodině. Prostě jsem doufal, že pojedeme do Los Angeles,“ netají se Barnes.

Australský drsňák z utažského týmu Joe Ingles nabízí soupeřům řešení jejich „problému.“

Jamal Crawford se snaží uhájit míč pro LA Clippers, atakuje ho Joe Ingles (2) z Utahu. Joe Ingles z Utahu slaví s diváky během duelu s LA Clippers. Chris Paul (v černém) z LA Clippers pod tlakem Derricka Favorse (vpravo) a Joeho Inglese z Utahu.

„Můžou lítat mezi zápasy do Los Angeles. Jejich klub si určitě může dovolit soukromý tryskáč,“ navrhuje Kevinu Durantovi, Stephenu Currymu, Draymondu Greenovi a spol.

Kdo se na cestu do druhého nejvýše položeného města, ve kterém se hraje NBA, těší? Členové klubové ochranky Warriors. Všeobecně se ví, že security má v menších městech více klidu než v metropolích typu Los Angeles, Miami nebo New York.

„Je to tak. Ochranka se v Utahu aspoň víc vyspí,“ přitakává Barnes.

Matt Barnes po tréninku Golden State

Zkušený křídelník Andre Iguodala ale ví, že pro tým snažící se o třetí finále NBA v řadě může být lepší, když nestráví víc dnů za sebou v Los Angeles. Utah poslouží k teambuildingu.

„Využijeme to trochu k sblížení týmu. V menších městech se hodně chodí na večeře dohromady a tak dál. Možná je to pro nás lepší. V Los Angeles je toho tolik co dělat, že člověk je venku do dvou do tří do rána a ani si to neuvědomí a může se to pak na hřišti trochu projevit. Snad nám to pomůže,“ věří Iguodala.