Stále lepší debutant Hirt: Věřil jsem si a sedlo mi to. Nohy jdou nahoru

Za další komentáře stačí výčet velkých jmen, které tentokrát nechal Jan Hirt za sebou: Costa, Polanc, Jungels, Mollema, Cataldo. Vesměs vrchařské špičky svých prvodivizních stájí.

Takže povedená Oropa?

Jela se mi docela dobře. I celý profil téhle etapy, kdy se celý den nic neděje a potom se jen jeden poslední kopec závodí naplno, mi docela vyhovuje. Takže dneska mi to sedlo.

Tentokrát jste se před začátkem stoupání na Oropu poprvé tlačili do popředí coby tým, vaše oranžové dresy týmu CCC byly chvíli vidět i úplně na špici. Což bylo na letošním Giru nóvum.

Já si dneska i docela věřil, tak jsem chtěl zkusit dát do toho všechno. Pěkně jsme se tam zorganizovali a ono to šlo.

Ani žádná menší krize se během 11kilometrového stoupání nedostavila?

Když nastoupil Yates, začalo se jet už opravdu hodně rychle a lidé odpadali. Tam se to začalo lámat. Ten kopec není zase až tak dlouhý. Ale bylo vidět, že někteří si na něm nevybrali dobrý den. Dneska i Nibali dojel víc vzadu, ne?

Odpadl od Dumoulinovy skupiny.

Je vidět, že na každého občas přijde den, kdy mu to nesedne. Nibalimu možná naopak nevyhovovalo, že se dnes dlouho jelo celkem v klidu, spíš mu sedí, když je to houpavé a celý závod se naplno závodí.

Vy jste až čtyři kilometry před cílem neudržel kontakt se skupinou největších favoritů. Šlapal jste pak zbytek kopce zcela sám?

Jo a dlouho. Celou dobu jsem měl víceméně tu skupinku před sebou ve stejném rozestupu (Pinota, Kruijswijka a spol.), nepřibližoval jsem se k ní, ale ani se mi nijak nevzdalovali.

V celém druhém týdnu jste neustále stoupal celkovou klasifikací, dnes jste potvrdil vaši pozici v první dvacítce. Což je určitě potěšující, že?

Je to příjemné a zvedá mi to sebevědomí. Když vám nesedne začátek celého závodu, říkáte si, co se nepovedlo, jestli jsem neměl špatně načasovanou formu. Vždycky pak potěší, když jste ke konci závodu lepší a lepší. Jestli to takhle bude i u mě, bude to super.

Pocitově se vaše nohy cítí den ode dne silnější?

Ale jo. Dneska jsem na tom byl i wattově o hodně líp než na Etně. Nohy jdou nahoru. A mí soupeři začnou být víc a víc unavení. Což mi taky hraje do karet.

V neděli čeká nikoliv horská, ale hodně kopcovitá etapa do Bergama. Movistar v ní může vzhledem k narůstající Quitanově ztrátě opět zaútočit velice brzy. Bude tedy nutné mít se hned od startu na pozoru?

Určitě. V té etapě se může něco stát, je dost houpavá, skoro žádná rovina. Podle mě půjde o těžkou a nervózní etapu, dlouho neodjede únik, spousta lidí do něj bude chtít naskočit a nějakou dobu tedy potrvá, než se zformuje. A až se tak stane, nejspíš bude početný. Myslím, že se pojede naplno celý den, protože tomu úniku se nesmí nechat moc velký náskok.

Už o druhém volném dni jste naznačoval, že ve třetím týdnu byste chtěl do některého početnějšího úniku také sám naskočit. Chystáte jej na úterní Stelvio?

Zatím nemám vybranou konkrétní etapu. Ale některý den bych to chtěl určitě zkusit.