Giro do posledního dechu, den rozhodnutí: 29 kilometrů, 4 muži, 1 titul

V posledním týdnu nabídlo úchvatnou, strhující podívanou, od které bylo zatěžko vstávat. Ale stále to není dost.

„Do posledního dechu,“ hlásá titulek Gazzetty dello Sport. Ano, takové to skutečně bude. Vyždímat ze sebe poslední zbytky sil na posledních 29 300 metrech, které rozhodnou o všem, to je nyní úkol pro kandidáty titulu.

Dnes nečeká žádná oslavná jízda se šampaňským v ruce a krátkou sprinterskou epizodou na samém závěru, jak tomu bývalo v posledních letech na Grand Tour zvykem. Ne, dnes nikoliv.

Čtyři muže dělí v celkové klasifikaci pouhých 53 vteřin.

Kdokoliv z nich stále může Giro vyhrát.

Navíc v závěsu, s odstupem do půldruhé minuty, jsou další dva. Tak těsné rozestupy mezi nejlepšími šesti před poslední etapou italské Giro za svých 99 předchozích ročníků nikdy nezažilo.

Nairo Quintana, muž v růžovém, jej vyhrál už v roce 2014. Ovládl také dosud poslední Grand Tour, loňskou španělskou Vueltu. Může napodobit Alberta Contadora, který na rozmezí let 2014 a 2015 jako zatím poslední vyhrál dva po sobě jdoucí podniky Grand Tour.

Vincenzo Nibali, muž v červeném, dominoval na Giru v letech 2013 a 2016. Může se stát prvním trojnásobným šampionem závodu od Bernarda Hinaulta v roce 1985.

Thibaut Pinot, muž v bílomodrém, zaznamenal dosud nejlepší výsledek na podnicích Grand Tour v roce 2014, kdy skončil třetí na domácí Tour. Může být prvním francouzským šampionem některého ze závodů Velké trojky od dob Laurenta Jalaberta, vítěze Vuelty 1995.

A Tom Dumoulin, muž v černobílém, jistojistě vylepší své zatím nejlepší 6. místo z předloňské Vuelty. Zároveň může utnout i 27leté nizozemské čekání na titul z Grand Tour, datující se od triumfu Joopa Zotemelka na Tour 1980.

Kdo ukáže největší vůli, sílu a odolnost?

Jistě, ještě číhají v závětří také Ilnur Zakarin a Domenico Pozzovivo, ale při vší úctě k nesporným kvalitám těchto jezdců, jejich ambice mohou nejspíš sahat jen k boji o stupně vítězů.

Na titul jsou čtyři kandidáti.

„Cokoliv se může stát. Nic není jisté,“ říká Tom Dumoulin, sice nyní čtvrtý, ale pro mnohé největší favorit.

„Potřebuji nejlepší časovku svého života, abych uhájil maglia rosa,“ tvrdí naopak současný lídr Nairo Quintana.

Základní fakta: Kolumbijec vede o 39 vteřin před Nibalim, o 43 vteřin před Pinotem a 53 vteřin před Dumoulinem. Na dalších dvou místech ztrácejí Zakarin a Pozzovivo 1:15 a 1:30 minuty.

Kde je Dumoulin? Odpárali jsme ho?

Sobota byla na pouti do Asiaga svědkem jejich posledního horského souboje a byla to lukrativní přetahovaná.

Stáj Kaťuša ve třech lidech zavelela na Monte Grappě k útokům, rozdělila 75 kilometrů před cílem skupinu favoritů, Dumoulin vlál na jejím konci, ale držel se.

Ne, Grappa selekci nezařídila.

Tak tedy další pokus, při stoupání na Fozu. Čtyřiadvacet kilometrů před cílem nasazuje Nibali k drtivému útoku, skupina se opět rozdělí, vpředu šlape pět jezdců, konkrétně všichni z první šestky celkové klasifikace s výjimkou jediného.

Quintana vyjede na silnici bokem, ohlíží se: Kde je Dumoulin?

Kde? Vlaje mezi nimi a další skupinou s Mollemou, Jungelsem či Hirtem.

Zakarin šlape s rozepjatým dresem jako ďas. Také Nibali se opakovaně ohlíží: Bene bene, tohle bude začátek Dumoulinova konce.

Ale... nebude.

Skupiny se opět spojují, znovu jich je dvacet.

Dobře, třetí pokus. Nastupují Zakarin s Pozzovivem. Po nich vypálí vpřed Nibali s Quintanou. Že ti dva už nebudou spolupracovat? Kdepak. Pilně se střídají v tahání tempa. Dostihnou první dva, zezadu se přitáhne Pinot.

Zase ta silná pětka.

Dumoulin za nimi organizuje vlastní šestici: Budeme střídat? Později ocení: „Moc si vážím, že mi s tempem pomohli Bob Jungels, Bauuke Mollema a Adam Yates. Známe se dlouho, jsme přátelé. Nemuseli mi pomáhat, jejich pozice v celkovém pořadí byly víceméně pevné a ti vpředu je neohrožovali. Přesto se zapojili.“

V brilantním souboji dvou cyklistických „vlaků“ napěchovaných hvězdami, k nemuž patří také oranžový Jan Hirt v Dumoulinově partě, se první vlak dlouho ne a ne odlepit od druhého na větší než 20vteřinový rozdíl. Lokomotiva Dumoulin se naopak blíží, přiváží vlak číslo dvě.

Jsou na vrcholu Fozy, zbývá patnáct kilometrů do cíle v Asigau. První vlak navýší náskok na 30 vteřin, druhý opět kontruje.

Pozzovivo nasazuje ze zadní pozice ke spurtu, ale je to Pinot, kdo zvedá ruce nad hlavu. Stává se prvním francouzským vítězem horské etapy na Giru od Charly Motteta, který zde vyhrál 2. června 1990, pouhé čtyři dny poté, co se Pinot narodil.

Patnáct vteřin po vedoucí pětce nich přijíždějí Dumoulinovci.

Movistar: Chtěli jsme na něj najet dvě minuty

O půl hodiny později se Tom Dumoulin konečně prodere k týmovému autobusu Sunwebu, usadí se před ním na židličku, prohrábne si vlasy, nasadí kšiltovku a čtvrt hodiny rozmlouvá s novináři. Na tváři úsměv. Není fyzicky zničeným mužem jako v pátek, už opět doufá ve schopnosti svého těla.

„Psychicky i fyzicky jsem na tom mnohem lépe než včera,“ ujišťuje. Sportovní ředitel Luke Roberts přidává: „Tom dnes udělal všechno tak, jak měl. Zotavil se z pátku a měl víru. V neděli bude vše ve hře.“

Nairo Quintana o chvíli později přichází na zimním stadionu hokejistů Asiaga do prostoru pro tiskové konference a netváří se právě nadšeně. Na sobě má opět jen dres Movistaru, nikoliv ten růžový, který předtím na pódiu přebral.

„Ta etapa nedopadla tak, jak jsem očekávali,“ přiznává. Eusébio Unzué, manažer Movistaru, je konkrétnější: „Chtěli jsme dnes najet na Dumoulina před časovkou dvě minuty a najeli jsme patnáct vteřin. Teď je on na tahu.“

Quintana slibuje: „Dám do časovky naprosto vše. Je to poslední den. A já pojedu pro maglia rosa.“

Ale bude to stačit?

ŠAMPAŇSKÉ A NEJISTOTA. Otevře ho Nairo Quintana i dnes v Miláně?

Navíc nezapomínejme, nejsou tu pouze mistr bojů proti chronometru Dumoulin a jeho sok Quintana, který se sice v časovkách zlepšil, ale stále ne dost, nýbrž na příležitost číhají také Nibali a Pinot, oba v této disciplíně velmi dobří, což platí i navzdory Pinotovu výpadku v úvodní časovce tohoto Gira.

„Dumoulin je nyní největším favoritem. A já... jsem tím druhým favoritem,“ zasměje se Thibaut Pinot. „Přijel jsem sem vyhrát etapu a bojovat o celkové pódium. Už teď jsem úspěšný. A vítězství? Počkejme a uvidíme.“

Vincenzo Nibali se v myšlenkách vrací do předchozích dnů: „Bylo to zatím velmi složité a takticky vedené Giro, během kterého si každý z nás vybral horší den. Teď jsme si takřka rovni. Dumoulin je papírově nejlepším časovkářem, ale úsilí posledních dnů mu mohlo sebrat spousty sil.“

To je pravda. Jak upozorňuje Jonathan Vaughters, šéf stáje Cannondale, závěrečné časovky na podnicích Grand Tour přinášely v minulosti mnohá překvapení: „I jezdci, kteří v časovce bývali jinak slabší, se v nich dokázali vypnout k nečekaným výkonům.“

Dumoulin vlastní olympijské časovkářské stříbro z Ria 2016, kde jej porazil jen Fabian Cancellara. Vyhrál alespoň jednu časovku na všech čtyřech posledních podnicích Grand Tour, kterých se zúčastnil. A v té zatím poslední, ve druhém týdnu tohoto Gira, doslova exceloval. Tehdy ve zvlněném terénu střední Itálie porazil na 39 kilometrech Nibaliho o 2:07 minuty, Pinota o 2:42 minuty a Quintanu o 2:53 minuty.

Devětadvacetikilometrová trať z Monzy do Milána je profilem odlišná, rovná, místy dokonce sjezdařská. Také to by mu však mělo hrát do karet.

Přesto sám varuje: „V žádném případě nečekejte tak velké rozdíly jako v první časovce. Bude to úplně jiné, máme v nohách tři tuhé týdny. A třiapadesát vteřin je hodně.“

Zeptají se jej: „Jak jsou na tom nyní vaše nohy, Tome?“

Pousměje se: „Jsou VELMI... VELMI unavené.“

Hned však přidá: „Ale tak jsou na tom všichni.“

Nezbývá, než je naposledy roztočit.

Zlatý pohár už čeká.

Kdo jej pozdvihne?