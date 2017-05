Dozvuky časovky: Dokáži lovci z Movistaru uštvat v horách Dumoulina?

Tom Dumoulin se už po své časovce v Montefalku vyjížděl na trenažéru, když projel jejím cílem vyčerpaný Nairo Quintana, muž v růžovém trikotu.

Lídr stáje Sunweb po očku sledoval Kolumbijcův mocně utíkající čas, potom se usmál a vztyčil vítězně prst.

Právě se zrodila zápletka, která může mít pro stý ročník Gira efekt dynamitu, jenž rozpoutá neobyčejnou bitvu. Však i Juan Antonio Flecha, bývalý profesionál a nyní expert Eurosportu, nadšeně prohlásil: „Dost možná je teď před námi nejzajímavější souboj na Grand Tour posledních let. Souboj vrchařů a časovkáře.“

Ani sám Dumoulin jako by před časovkou netušil, čeho všeho je v ní schopen. „Pokud budu ve formě, mohl bych na Quintanu najet minutu,“ věštil, než vyrazil na trať.

Pletl se. Šeredně se pletl.

Po 39 kilometrech tuhé práce za cílem vyprávěl: „Celou časovku jsem bojoval sám se sebou a vůbec se necítil dobře. Ale když teď koukám na výsledky, byl to ode mně asi dobrý výkon.“

Ne, nebyl jen dobrý.

Byl naprosto excelentní.

O 49 vteřin ovládl etapu před Geraintem Thomasem ze Sky, který by si zasloužil cenu za Comeback dne. Velšan, potlučený po pádu na Blockhausu fyzicky i psychicky, nalezl morální síly rvát se dál.

„Nepracoval jsem před Girem tak tvrdě, abych to teď tady vzdal,“ vyhlásil Thomas. „Ztráta z Blockhausu je pro moji mysl stále bolestivá, stejně tak mě pořád bolí rameno, které jsem si tam vyhodil. Ale musím se přes to všechno přenést. Budu bojovat den po dni. Třeba jsou ještě reálné i stupně vítězů. Do Milána je dlouhá cesta.“

Co však bylo na úterním Dumoulinově triumfu nejpodstatnější, to samozřejmě nebyl jeho náskok na Thomase, nýbrž způsob, jakým deklasoval růžového Quintanu.

O propastných 2:53 minuty.

Před touto etapou kolumbijský lídr stáje Movistar naznačoval, že by v ní snad i mohl udržet růžový trikot. Možná se uklidňoval vzpomínkami na nepříliš přesvědčivé časovkářské vystoupení Dumoulina při březnovém závodě Tirreno-Adriatico.

Jenže realita byla jiná. Zatímco Nizozemec letěl, Kolumbijec sice předvedl ekvilibristiku při kaskadérském přeskočení obrubníku, jenže jinak až příliš bojoval s tratí, vlastním kolem a větrem všeho druhu.

Co to vše pro další vývoj Gira znamená? Dumoulin nyní před ním vede o 2:23 minuty, navíc za lídrem Movistaru jsou v těsném dosahu srovnání další Nizozemec Mollema, Francouz Pinot a domácí Nibali.

„Ovšem ta těžší, mnohem těžší půlka Gira je teprve před námi,“ připomíná jeho nový lídr. „Nikdy by mě nenapadlo, že mohu na Quintanu najet v časovce tolik času. Povezu si do hor solidní náskok, přesto dvě a půl minuty nemusí v posledním týdnu znamenat vůbec nic. Bude to nejtvrdší třetí týden, jaký jsem kdy absolvoval. Bude nesmírně obtížné udržet maglia rosa až do Milána. Ale pokusím se o to.“

Nyní je na tahu Quintanův Movistar. Rozpoutá v horských etapách peklo, které zničí jejich soka?

Nizozemsko už čeká 37 let

Už jednou se Tom Dumoulin „připletl“ do boje o vítězství na závodě Grand Tour. Vuelta 2015. Jako by prošel kouzelným zrcadlem a ocitl se v pohádkové zemi, tak si tehdy připadal. On, mistr časovek, držel ve Španělsku krok i v obtížných kopích a před poslední horskou etapou vedl. Až v té ho komando stáje Astana v čele s Fabiem Aruem odrovnalo.

Předloni šlo v Dumoulinově podání o naprosto neplánovaný útok na titul. Letos je situace úplně jiná. Před sezonou dřel při vysokohorských soustředěních na Tenerife a v Sieře Nevadě, shazoval váhu. Vyhlásil boj o stupně vítězů na Giru, v březnu si v předstihu projel i úterní časovku.

Nemínil nic podcenit.

Obával se, že nadměrné úsilí zlepšit vlastní vrchařské schopnosti může otupit jeho časovkářskou sílu. Proto se po úterním představení raduje: „Jsem rád, že má časovka je stále kvalitní.“

Vincenzo Nibali jej za ni ocenil: „Tom byl na jiné úrovni než my všichni ostatní. Navíc vypadá v horách silnější než dřív. Nebude jednoduché ho porazit.“

Pokud by lídr stáje Sunweb všem útokům odolal, stal by se prvním nizozemským vítězem Grand Tour od roku 1980. Ano, tak dlouho, už 37 let jedna z cyklistických velmocí čeká.

Bohužel, i jeho poškodil hromadný pád v nedělní etapě na Blockhaus, přestože sám se na asfaltu neocitl. Přišel však o svého nejvýznamnějšího pomocníka do hor Wilka Keldermanna. Až Movistar zavelí k útoku a ke zvratu, bude možná Dumoulin proti tmavěmodré letce španělské stáje příliš sám.

K sobě má nyní dva Nizozemce Ten Dama a Stamsnijdera, německé cyklisty Geschkeho a Bauhause, Američana Hagu, norského pomocníka Lunkeho a Rakušana Preidlera.

Proti nim stane na italském kolbišti mohutná vrchařská síla Movistaru. Jen posuďte: Quintana, Amador, Anacona, Izagirre, de la Parte, Herrada, Sutherland, Rojas, Bennati.

Od soboty na cyklisty čekají kromě jiného Oropa, Mortirolo, Stelvio (dvakrát), Pordoi, Valparola, Gardena, Monte Grappa. Terén stvořený pro „hrátky“ Movistaru. Terén, v němž se Quintanova armáda bude snažit vteřinu po vteřině ukrajovat Dumoulinův náskok. A nejen oni.

Ale nizozemský „Motýlek z Maastrichtu“ má v záloze i jeden vlastní trumf. Úplně poslední etapou tohoto Gira je další časovka. Třicet kilometrů roviny z Monzy do Milána.

„Movistar bude chtít mít jistotu, že Quintana půjde do této časovky s opravdu velkým náskokem,“ připomíná Juan Antonio Flecha.

Bude to vzrušující druhá polovina Gira.

A „zábava“ může začít už dnes. Klasikářská 11. etapa z Ponte a Ema, rodiště legendárního Gina Bartaliho, vede přes čtyři vrchařské prémie druhé či třetí kategorie a končí záludným sjezdem.

Úzké silnice, vedro a náročný profil slibují zajímavý den. Nezapomínejme, na Grand Tour vždy očekávejme neočekávané. Vzpomeňte na loňskou likvidaci týmu Sky v nedbalkách, jak ji na Vueltě v etapě na Formigal zorganizovali Alberto Contador v barvách Tinkoffu - a s ním tým Movistar.