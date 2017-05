Těsný finiš na Giru. Ewan porazil Gaviriu s Bennettem o centimetry

Cyklistika

Zvětšit fotografii TĚSNÝ ZÁVĚR. Sedmá etapa Gira d´Italia vyvrcholila těsným finišem tří mužů. První na pásce byl nakonec Caleb Ewan (uprostřed) před Fernandem Gaviriou (vpravo) a Samem Bennettem (vlevo). | foto: AP

dnes 18:15 17:43

Byla to možná nejklidnější etapa na letošním Giru d ́Italia. Až do posledních pěti kilometrů, kdy kvůli ostrým zatáčkám, zúžením a ostrůvkům na silnici nastal velký zmatek. Sprinterské vlaky byly rozmetány, přesto to byl v sedmé etapě souboj nejrychlejších mužů závodu. Na vítězný hattrick útočil Fernando Gaviria a být cíl o pět metrů dál, dokonal by ho. Takhle ale slaví Caleb Ewan z Oriky.