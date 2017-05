ON-LINE: Udrží Dumoulin růžový dres? Čeká ho nejtěžší dolomitská zkouška

Ve středeční tranzitní etapě zavládlo mezi favority na celkové prvenství příměří. Odstupy mezi lídrem Tomem Dumoulinem a jeho největšími rivaly tak zůstal neměnný - 31 vteřin ztrácí Nairo Quintana, 1:12 minuty Vincenzo Nibali.



I proto se hlasitě hovoří o alianci, kterou by oba vítězové Gira mohli proti Dumoulinovi vytvořit. „Je jasné, že v závodě může vzniknout plno spojenectví. Oba máme stejný cíl - dostat se na první místo,“ připouští Ital.

Na to je ale lídr závodu podle svých slov připraven. „Jsme připraveni na všechno. I na možnost, že jezdci z první pětky pořadí budou útočit hned na prvním stoupání. Jestli to nastane, bude to velký souboj od úplného začátku,“ říká.



Čeká je profilově asi nejtěžší den celého závodu. Vždyť vystoupají postupně na Passo Pordoi (11 km, 7 %), Valparolu (13 km, 6,4 %), Gardenu (9 km, 7 %), Passo di Pinei Panidersattel (4 km, 8,4 %) a úplný závěr pak obstará devítikilometrový výšlap na Pontives.

Tři úvodní stoupání navíc leží ve výšce okolo 2 200 metrů nad mořem, což může hrát do karet jak Nairu Quintanovi, tak i Vincenzu Nibalimu, kteří jsou ve vysokých nadmořských výškách jako doma.



Víc než 4 tisíce metrů nastoupají cyklisté během dne. Nastává boj o samotné přežití v závodě.