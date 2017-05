ON-LINE: Jede se královská etapa Gira. Hirt šlape na Stelvio v úniku

Silnice s číslem 39 se používá jako hlavní přístupová cesta k italským Alpám z Bergama a Lombardské nížiny. Vede do Apriky, Tirana a Bormia a taky vede vzhůru, vzhůru až k Passo dello Stelvio.



Tentokrát je „devětatřicítka“ bránou do pekla, hostí královskou etapu Gira d ́Italia s přízviskem – pokus o zlomení Toma Dumoulina.

„Byl jsem tady na tréninkovém kempu v roce 2015 před Vueltou, takže všechny místní kopce znám. Mám i pár těžkých etap za sebou, ale mí rivalové určitě budou útočit pěkně tvrdě. Počítám s tím, že to bude den plný utrpení,“ říkal růžový muž na startu.

Jeho největší soupeř Nairo Quintana aktuálně ztrácí 2:41 minuty. „I proto musíme útočit. Zatím ti totiž vedl líp, než jsme očekávali, ale uvidíme, jak si poradí s vysokými horami nad dvěma tisíci metry,“ říká Kolumbijec.



Královská etapa navíc následuje po dni volna, což ne každému cyklistovi úplně vyhovuje. A její start je trochu zavádějící. Z Rovetty totiž vede z kopce. Ale jen do chvíle, než etapa ukáže svou pravou tvář. Tvář obávaného Mortirola. „Je to královské stoupání v Evropě,“ řekl o něm vítěz Vuelty z roku 1987 Lucho Herrera.

Sedmnáct těch méně náročných mortirolských kilometrů (jede se z druhé strany) v téměř sedmi procentech bude ideálním předkrmem před hlavním chodem – dvojitým Stelviem.

Královná 16. etapa Gira d ́Italia vede přes zlověstné Mortirolo a dvakrát přes slavné Stelvio.

Na místo, kde žijí cyklističtí bohové, se cyklisté nejprve vyškrábou z italské strany do 2 758 metrů nad mořem, kde leží letošní Cima Coppi – nejvyšší bod ročníku. Poté na osmnáct kilometrů zmizí do Švýcarska, odkud přes Umbrailpass začnou stoupat znovu, tentokrát do 2 502 metrů.



A na závěr čeká ještě nepříjemný sjezd do lyžařského střediska v Bormiu.