Cyklisté se bouří proti soutěži o nejrychlejšího sjezdaře na Giru

I proto, že v roce 2011 právě na Giru po pádu ve třetí etapě přišel o život Belgičan Wouter Weylandt.

„Vážně? Jestli to tak je, měli byste se stydět. Nemáte už takhle dost pádů? Evidentně vám jde jenom o senzaci,“ napsal na twitteru jeho krajan Jasper Stuyven, který se chystá na start na Giru v barvách týmu Trek-Segafredo.

„Doufám, že je to vtip. Co bezpečnost?“ reagoval podobně Nizozemec Wout Poels ze Sky. „Není to tak dlouho, co jsme ztratili po pádu ve sjezdu našeho kamaráda a kolegu Woutera Weylandta. Má se to opakovat? Ne!!!“ napsal na twitteru německý cyklista Marcus Burghardt, kolega českého účastníka Gira Jana Bárty z týmu Bora.

Cyklisté mají v deseti různých etapách na deseti úsecích včetně sjezdu ze Stelvia bojovat o prémii 500 eur (13.500 korun). Navíc budou za sjezdy dostávat body do celkového hodnocení, jehož vítěz obdrží 5000 eur, druhý v pořadí 3000 a třetí 2000.

Jubilejní Giro začne v pátek.