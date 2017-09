Pau Gasol se stal nejlepším střelcem v historii ME basketbalistů

Sedmatřicetiletý Gasol přijel na své sedmé ME s vidinou rekordu, k němuž mu scházelo 61 bodů. Prvních deset dal Černé Hoře, dalších 26 Česku. Proti Rumunsku odpočíval, Chorvatsku dal 11 bodů a rekordu dosáhl v posledním duelu skupiny proti Maďarsku.

Nejlepší střelci v historii ME 1. Pau Gasol (Šp.) 1 111 bodů (v 55 zápasech), 2. Tony Parker (Fr.) 1 104 (68), 3. Dirk Nowitzki (Něm.) 1 052 (49), 4. Nikos Galis (Řec.) 1 030 (33), 5. Kamil Brabenec (ČR) 948 (62), 6. Miki Berkovich (Izr.) 917 (51), 7. Juan Antonio San Epifanio 889 (58), 8. Emiliano Rodríguez (oba Šp.) 864 (55), 9. Radivoj Korač (Jug.) 844 (34), 10. Stanislav Kropilák (ČR) 769 (55).

Už ve druhé čtvrtině zaznamenal svůj čtrnáctý bod v utkání, překonal Parkera a hala v Kluži začala bouřit. Když pak Gasol nastupoval do druhého poločasu a na kostce u stropu svítil nápis nejlepší střelec v historii Eurobasketu, hala mu tleskala ve stoje.

„Samozřejmě jsem to chtěl překonat, abych to měl za sebou a mohl se soustředit na play-off. Teď už řešíme jen tým a ne individuální výkony, protože tým je to hlavní, proč jsme tady,“ prohlásil Gasol.

„Tony Parker a Dirk Nowitzki patří k nejlepším hráčům, kteří kdy na mezinárodní scéně hráli. Takže být s nimi poměřován je velké privilegium. A nezáleží, jestli někdo z nás dal o trochu více či méně bodů. Je čest být v jejich společnosti,“ dodal španělský lídr, který za rekord děkoval spoluhráčům a trenérům.

Španělsko podle očekávání zůstalo spolu se Slovinskem jediným neporaženým týmem základních skupin a dál kráčí za obhajobou titulu.