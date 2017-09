Světová jednička Muguruzaová má jako první jistý Turnaj mistryň

Vedení WTA oznámilo Muguruzaovou jako první jistou účastnici Turnaje mistryň v den, kdy se rodačka z venezuelské metropole Caracasu poprvé v kariéře posunula na první místo světového žebříčku, kde vystřídala Plíškovou. V Singapuru bude dvojnásobná grandslamová šampionka startovat čtvrtý rok po sobě, z toho potřetí ve dvouhře.

Třiadvacetiletá Muguruzaová letos vyhrála Wimbledon a turnaj v Cincinnati. V pořadí sezony má na kontě 5307 bodů, za ní jsou stejně jako v žebříčku pro nasazování do turnajů Rumunka Simona Halepová, Ukrajinka Elina Svitolinová a Plíšková. Další Češky Lucie Šafářová a Barbora Strýcová jsou až ve třetí desítce, Petra Kvitová po mnohaměsíční pauze ve čtvrté.

Plíškovou by mohlo do Singapuru doprovodit několik českých tenistek ve čtyřhře. Aktuálně figurují mezi páry na osmi postupových místech Lucie Hradecká s Kateřinou Siniakovou, veteránka Květa Peschkeová a Andrea Hlaváčková. Světová jednička Šafářová, jež by měla účast jistou nebýt zranění americké kolegyně Bethanie Mattekové-Sandsové, je spolu s novou parťačkou Strýcovou patnáctá.