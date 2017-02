Den před sprintem Koukalová na úseku hvězd vládla. Jak dopadne dnes?

V posledních dnech to byl nejsledovanější palec na ruce celé biatlonové obce. Už před třemi týdny při Světovém poháru v Anterselvě se Gabriele Koukalové do něj zabodla tříska.

V tu chvíli to Češka považovala za prkotinu, jenže za pár dní neměla jen oteklý prst, ale skoro celé zápěstí. „Naštěstí máme šikovného doktůrka, který neváhal, třísku vyřízl a tím zachránil celou situaci,“ podělila se o zážitky posledních dní na svém Facebooku.

On-line Sprint žen budeme sledovat v podrobné on-line reportáži.

K zákroku se pět dnů před startem světového šampionátu vydala z Itálie do Jablonce a hned zpátky na jih do Hochfilzenu. Snad bude prst do čtvrteční štafety v pořádku, doufala.

Těsně před ní přišel reprezentační lékař Vladimír Dobeš s optimistickou zprávou: „Rána už je takřka zacelená a nebolí.“ Tak hurá do štafety!

A hurá do stíhačky. Koukalová totiž do druhého úseku vybíhala po dvou trestných kolech Evy Puskarčíkové až z 21. místa a měla před sebou většinu štafet. Že by se šetřila a závod jen dojela? To od ní nečekejte.

Čísla pro sprint Závod začíná ve 14.45 1 Dorinová-Habertová (Fr.)

2 Kuzminová (Svk.)

3 Dunkleeová (USA)

4 Mäkäräinenová (Fin.)

6 Wiererová (It.)

11 Braisazová (Fr.)

14 Gasparinová S. (Šv.)

15 Džimová (Ukr.)

17 Chevalierová (Fr.)

36 Domračevová (Běl.)

43 Akimovová (Rus.)

53 Pidhrušná (Ukr.)

56 CHARVÁTOVÁ

59 Hinzová (Něm.)

61 Hildebrandová (Něm.)

64 Dahlmeierová (Něm.)

74 VÍTKOVÁ

76 Hauserová (Rak.)

85 Oebergová (Švéd.)

90 PUSKARČÍKOVÁ

95 Horchlerová N. (Něm.)

96 KOUKALOVÁ

98 Starychová (Rus.)

101 Eckhoffová (Nor.)

Jen si vzpomeňte na ženskou štafetu v Ruhpoldingu, kdy se do posledního úseku vydala osmá s minutovou ztrátou na pátou Italku Gontierovou. V cíli byl mezi nimi rozdíl pouhých dvou deseti.

A tak i tentokrát stahovala, co šlo. Bolavý palec? „Ten jsem vůbec nevnímala,“ povídala. Třináct štafet na svém úseku minula a českou vlajku posunula na osmou příčku. „Co jiného mi zbývalo. Nechala jsem tam všechno, i to, na co jsem neměla,“ popisovala.

„To dělá závodníka závodníkem. Nezabalit a jet, i když to vypadá zle,“ vyzdvihl kouč Zdeněk Vítek.

Na úseku mnoha hvězd byla nejrychlejší ze všech, i na vedoucí ženu Světového poháru Lauru Dahlmeierovou stáhla 19 vteřin.

„Jsem zvědavá, jak pojedu páteční sprint, teď si další závod nedokážu představit. Snad se dobře vyspím, abych byla použitelná,“ doufala.

Ale takhle už přece mluvila tolikrát a často z toho byl úchvatný výsledek. Radost jí navíc udělala také střelba – minula pouze jednou vestoje. „Asi v té chvíli zkoušela trochu zrychlit. Ale pak se zase uklidnila a terč sestřelila,“ těšilo Vítka.

„Jsem se střelbou moc spokojená, protože vítr na šestnáctém stavu byl jiný než ten na sedmém, kde jsme nastřelovali,“ přiznala sedmadvacetiletá biatlonistka.

Dnes ji čeká sprint (start ve 14.45). Disciplína, ve které byla už třikrát v této sezoně na stupních vítězů. V Oberhofu vyhrála, v Ruhpoldingu dojela druhá a třetí skončila na začátku sezony v Östersundu.



„Navíc je druhá ve Světovém poháru. Takže je samozřejmě favoritkou,“ připomíná Vítek.

Na trať vyrazí až s číslem 96. „Máme totiž informace, že má v průběhu závodu přimrzat,“ vysvětluje netradiční volbu šéftrenér Ondřej Rybář.

Bude pro Koukalovou medailová?

Favoritky od prvního do posledního čísla

Spolu s Koukalovou budou v nejkratší individuální distanci světového šampionátu startovat ještě tři Češky.

Eva Puskarčíková s devadesátkou bude chtít co nejrychleji zapomenout na svá dvě trestná kola ze čtvrteční smíšené štafety. „Rozklepala jsem se a pokazila to. Ale běžecky jsem se cítila docela dobře,“ povídala.

SP ve sprintu 1. Mäkäräinenová (Fin.) 251

2. KOUKALOVÁ 226

3. Dorinová-Habertová (Fr.) 205

4. Dahlmeierová (Něm.) 194

5. Wiererová (It.) 156

13. PUSKARČÍKOVÁ 107

28. VÍTKOVÁ 62

53. CHARVÁTOVÁ 23

České kvarteto pak doplní Veronika Vítková (74) a Lucie Charvátová (56). Obě byly v předcházejících týdnech nemocné a obě navíc v průběhu sezony trápí nevyrovnaná střelba. Třeba přijde zlom právě v hochfilzenském sprintu.

Česko slavilo ženskou medaili ze sprintu na vrcholné biatlonové akci (mistrovství světa či olympijské hry) zatím jen jednou. Kateřina Holubcová, nyní Jakešová, vybojovala bronz v Chanty Mansijsku 2003.

Zatímco všechny Česky startují ve druhé polovině startovního pole, francouzské biatlonistky zvolily opačnou taktiku.

A tak už jako první do sprintu vyrazí jedna z favoritek na titul – obhájkyně stříbra Marie Dorinová-Habertová. Hned zkraje závodu se se čtyřkou představí Kaisa Mäkäräinenová, šestku poveze Dorothea Wiererová.

Kaisa Mäkäräinenová triumfovala v Ruhpoldingu ve sprintu i ve stíhačce.

Ale je to právě „Létající Finka“, kdo je i podle Mezinárodní biatlonové unie brán za největší favoritku závodu. O pětadvacet bodů vede před Koukalovou pořadí disciplíny a v pěti sprintech sezony nedojela hůř, než na pátém místě.



Ve sprintu těží ze své převahy v běhu, díky které stahuje své ztráty z trestných kol. A těch v letošní sezoně navíc rapidně ubylo.

Poslední vrcholné akce: medailistky ze sprintu MS 2013 - Nové Město:

1. Pidhrušná (Ukr.) 21:02,1 (0)

2. Bergerová (Nor.) +6,4 (0)

3. Valja Semerenková (Ukr.) +22,8 (0)

10. VÍTKOVÁ +50,6 (0) ZOH 2014 - Soči:

1. Kuzminová (SR) 21:06,8 (0)

2. Viluchinová (Rus.) +19,9 (0)

3. Valja Semerenková (Ukr.) +21,7 (0)

16. VÍTKOVÁ +44,0 (0) MS 2015 - Kontiolahti:

1. Dorinová-Habertová (Fr.) 22:16,8 (1)

2. Nowakowská (Pol.) +9,6 (0)

3. Valja Semerenková (Ukr.) +19,7 (1)

15. VÍTKOVÁ +1:22,5 (4)

MS 2016 - Oslo

1. Eckhoffová (Nor.) 21:10,8 (0)

2. Dorinová-Habertová (Fr.) +15,0 (0)

3. Dahlmeierová (Něm.) +19,8 (1)

4. SOUKALOVÁ +37,8 (1)

Ještě lepší bilanci má letos v nejkratší distanci vedoucí žena seriálu Laura Dahlmeierová, která dojela dvakrát čtvrtá, sprint v Pokljuce vyhrála a v Ruhpoldingu dojela třetí. Oberhofský závod kvůli únavě vynechala. Zajímavostí je, že třiadvacetiletá Němka vyběhne na trať podobně jako Češky až ve druhé polovině závodu s číslem 64.

„My totiž taky očekáváme, že se bude v průběhu závodu ochlazovat a trať bude rychlejší,“ říká německý trenér Gerald Hönig.

Ze smíšené štafety si ale Dahlmeierová do sprintu nese rozporuplné pocity. Na lyžích sice byla o sekundu rychlejší než Koukalová, ale zároveň musela čtyřikrát (!) dobíjet. „Hodně jsem riskovala,“ přiznala po závodě. Se čtyřmi minelami by v pátek na stupně vítězů mohla zapomenout.

Obhajovat zlato bude poslední žena závodu – se 101 startující Norka Tiril Eckhoffová, která se však v letošní sezoně zatím spíše hledá. Její medaile by byla překvapením.

Norka Tiril Eckhoffová dojíždí do cíle sprintu na mistrovství světa v biatlonu v Oslu.

S číslem 98 poběží Irina Starychová, která si podobně jako Alexandr Loginov odpykala trest za krevní doping EPO a do světa biatlonu se minulý týden vrátila třemi zlaty a jedním bronzem na evropském šampionátu v Duszniki Zdroj.

Podle ankety na twitteru IBU skončí sprint následovně: 1. Dahlmeierová, 2. Koukalová, 3. Dorinová-Habertová, 4. Mäkäräinenová.

Pět sprintů letošní sezony poznalo pět různých vítězek. V Östersundu se radovala Dorinová-Habertová, v Pokljuce Laura Dahlmeierová, v Novém Městě Taťjana Akimovová, v Oberhofu Gabriela Koukalová a v Ruhpoldingu Kaisa Mäkäräinenová.

Pozná v Hochfilzenu šestou? Nebo se bude radovat některá ze zmíněné pětice?