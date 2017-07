Futsalisté Plzně půjdou do sezony s vysokými ambicemi

Tým má pomoci hned kvartet nových tváří z konkurenční Sparty, která se spojila s Benagem. Hlavní změnou je příchod trenéra Davida Friče, který na lavičce doplní dosavadního kouče Petra Kučeru.

Oba už spolupracovali u reprezentace do 19 let. „Každý má svou část tréninku, které se věnuje. I při hře budeme mít rozdělené kompetence a myslím, že v tom nebude žádný problém. Už jsme to takhle měli nastavené u devatenáctky,“ uvedl na začátku přípravy David Frič.

Přichází s jasnou vizí: „Budu chtít, abychom měli více taktických variant, než Interobal v minulosti měl.“

Jako trenéra gólmanů si Frič s sebou přivedl Mária Vozára, bývalého brankáře Sparty. Ten se bude starat o loňskou jedničku Kubíčka a také talentovaného Lukáše Němce. Na prvním tréninku bylo dalších 14 hráčů, včetně dvou posil ze Sparty.

Fakta Pikantní úvod ligy Benago Zruč nad Sázavou se po minulé sezoně v létě spojilo s pražskou Spartou, a protože si los nového ročníku první futsalové ligy zažertoval, svedl proti sobě v prvním kole právě Spartu s plzeňským Interobalem. Hned na úvod nejvyšší soutěže tak 5. září dojde na pikantní trenérský souboj Simitči vs. Frič. Utkání zařadí do svého vysílání ČT Sport od 20.30 hod.

Odtud přišel mnohonásobný reprezentant Zdeněk Sláma, rodák z Františkových Lázní. „Nový trenér Sparty mě nekontaktoval. Rozhodoval jsem se mezi dvěma zajímavými nabídkami, ale spíš jsem čekal, jak se rozhodne David (Frič), protože jsem chtěl zůstat pod jeho vedením. A tak jsme oba dva v Plzni,“ naznačil Sláma, že rozhodování přenechal na trenérovi.

Vztah k Plzni má mládežnický reprezentant Jan Křemen, který také odehrál minulou sezonu ve Spartě. „V Plzni jsem čtyři roky studoval. A v hale na Lokádě jsem byl každý týden. Doufám, že kulisa bude stejná jako minulý rok, protože Plzeň má skvělé fanoušky. A věřím, že jim dáme okusit finále,“ míří vysoko.

Po roce stráveném v dresu ambiciózního Benaga Zruč nad Sázavou se domů vrací miláček plzeňského publika Tomáš Vnuk.

„Mně osobně se celkem dařilo, ale týmový neúspěch Benaga je vidět mnohem více. Ten rok mi dal opravdu hodně, protože když vidíte třeba Marcela, jak si ve svém věku na tréninku přidává, motivuje to i vás,“ vyznal se Vnuk. Teď už se chystá s novými spoluhráči.

„První dva, tři týdny je tam každý den trénink. O víkendu je volno, ale je tam domluvená regenerace, aby si také kluci odpočinuli,“ doplnil trenér Petr Kučera

Přípravné zápasy sehrají Plzeňané proti týmům z Ruska, Slovenska nebo Maďarska. Ten první je ale čeká pravděpodobně 4. srpna proti vlastnímu B-týmu.