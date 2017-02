Formánkův dres s číslem 14 je vytahaný. Ale prý tak sedí lépe

„Čekali jsme, že bude padat hodně branek. Se Spartou bývá vývoj hektický a je škoda, že jsme zápas nezvládli a prohráli,“ prohlásil třiatřicetiletý obránce, který na sobě po konci utkání měl jiný dres, než jeho spoluhráči. Za nepříznivého stavu byl totiž „žolíkem“ při power-play Nejzbachu. Číslo 14 ale Formánkovi na zádech zůstalo.

„Byl jsem rád, že mi ho vrátili. Byť ho měl Tomáš Vácha, který je trochu tlustší... Aspoň mi to lépe sedí (smích). Jiné nároky jsem neměl,“ řekl Formánek k poznámce, zda neusiloval i o navrácení kapitánské pásky, kterou v Mýtě dříve nosil.

Před mačem stihl jeden trénink, ovšem už při něm zjistil, že kromě několika nových tváří zůstalo v kabině vše při starém.

„Nic se nezměnilo, legrace zůstala stejná a vládne tomu ‚nesmrtelný‘ Libor Gerčák. Co se týče hráčů, kádr stárne, takže je podstatné, aby se chytili mladí a ligu hráli stabilně,“ řekl Formánek.

Nejzbach hrál v závěru vabank, když se snažil smazat pětigólové manko. To nabral po hrubých chybách v defenzivě již v prvním poločase. „Tam nám to hrozně ujelo a nevěděli jsme, co máme hrát. Nemohli jsme se dostat přes poněkud statickou obranu Sparty. Můžeme si sami sypat popel na hlavu. Bylo to hrozný,“ mrzelo Formánka.

Děsivé skóre 1:6 Mýto nepoložilo. Ve 31. minutě dokázalo snížit dokonce na rozdíl jedné trefy. „Může nás těšit, že se na to ‚nevybodli‘ a udělali konec dramatický,“ dodal Formánek, jehož angažování má prý trvat jen pár kol.