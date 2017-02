Futsalisté Mýta půjdou na Spartu i s novou tváří v poli

A už v úterý od 18.30 by se měl v dresu tamějšího Nejzbachu představit v dohrávce 17. kola proti pražské Spartě. Mýto může v případě výhry protivníka předskočit v tabulce; v současné době mu náleží osmá příčka se 22 body, šestá Sparta má o jeden víc.

„S Mýtem se mi naskytla možnost zahrát si play-off v tradičním českém klubu, který má za sebou spoustu úspěchů. Je to pro mě logicky velká výzva,“ uvedl Habrman, český reprezentant do 21 let, pro web efutsal.cz.

„Navíc jsem cítil, že by mi změna prostředí prospěla. Také to mám z Mýta blíž domů, což je pro mě momentálně rovněž výhodou,“ pokračoval futsalista, jemuž bude v březnu 20 let.

Do Mýta přitom Habrman mohl přijít už loni v létě. „Nakonec jsem se rozhodl pro Hradec a nelituji toho. Trenér Stříž pro něj dělá maximum,“ vyzdvihl hráč, jenž si v tomto ligovém ročníku dosud připsal na konto čtyři góly a tři nahrávky.

Ve Vysokém Mýtě to pro něj nebude úplně neznámé prostředí, z nových spoluhráčů se mimo jiné v mládežnických národních týmech potkal s Jaroslavem Kubátem a Davidem Novákem.

„Konkrétně s Novasem (Novákem) se znám už snad 10 let a hráli jsme spolu spoustu zápasů v dorosteneckých soutěžích za FC Hradec Králové. Rozumíme si na hřišti i mimo něj a také on hrál roli v tom, že jsem do Nejzbachu nakonec šel,“ vysvětlil Habrman.