Plzeňští futsalisté hostí Litoměřice a chtějí do elitní čtyřky

„My budeme hrát doma na vítězství, takže zvu diváky do ochozů, protože nás čeká kvalitní a napínavá podívaná,“ vzkázal příznivcům jeden z trenérů Petr Kučera.

Litoměřice si v úvodním kole poradily doma s Teplicemi 5:1. „Čekám, že letos budou Litoměřice patřit ke spolufavoritům. Přes léto opět kvalitně posílily, a to jak z Čech, tak hlavně brazilskými hráči, kterých mají aktuálně asi pět,“ vyjmenoval Kučera. „V prvním kole splnily povinnost, takže přijedou určitě uvolnění,“ řekl Kučera, kterého v létě v trenérské dvojici doplnil bývalý kouč Sparty David Frič.

Z Prahy ho do Plzně doprovodili také dva hráči, talentovaný Jan Křemen a legenda českého futsalu Zdeněk Sláma, rodák z Františkových Lázní. „Tým je kvalitní, maká se. S příchodem Davida Friče se změnila taktika i další věci a asi chvíli potrvá, než si to sedne. Na trénincích to vypadá dobře, ale přece jenom je v zápasech vidět, že ještě máme mezery. Ale kluci jsou tu chytří, a když srovnám první trénink po svém příchodu a teď po měsíci a půlce přípravy, je to obrovský rozdíl. Myslím, že během sezony půjdeme ještě víc nahoru,“ přeje si Sláma, který by rád viděl plzeňský Interobal mezi elitní ligovou čtyřkou.

Zítra se poprvé opět v domácím dresu představí plzeňskému publiku také Tomáš Vnuk, jenž před časem opustil Interobal po sporech s trenérem Kučerou. „Myslím, že obě strany k tomu přistoupily správně a funguje to. Za sebe můžu říct, že ideálně,“ dodal jeden z dvojice trenérů Petr Kučera.