Hradecký futsalový start do nového roku: boj o záchranu a reprezentace

Pokud příznivci hradeckého futsalu budou chtít vidět v akci svůj tým v nejvyšší soutěži, budou se dnes muset vypravit do Brna.

Na futsalový zážitek přímo v Hradci ale nebudou muset čekat celý týden do dalšího zápasu, k němuž na východ Čech přijede Tango Hodonín. Do haly v Třebši budou moci přijít na špičkový futsal už v úterý, kdy se tam v přípravném zápase utká česká reprezentace s Chorvatskem.

Futsalový Mados v 1. lize ● V letošním ročníku má dosud odehráno 11 zápasů, tedy přesnou polovinu, ale jeden, a to duel

s mistrovskou Chrudimí, má odložený, bude ho dohrávat na konci ledna.

● V těchto 11 zápasech získal stejný počet bodů a patří mu 11. místo (předposlední), stejně bodů má poslední Česká Lípa.

● Ztráta na záchranu je ale minimální, desátý Hodonín má náskok jednoho bodu, osmý Třinec jen tří.

● Do roku 2017 Mados vstoupí dnes v 19.30 v Brně na hřišti Helasu. Za týden do Hradce přijede Hodonín.

„Je to pro nás vyznamenání a důkaz toho, že do Hradce reprezentační futsal patří,“ uvedl manažer hradeckého klubu Miloš Němeček.

Důležitý pro hradecký futsal bude už páteční večer. Mados totiž v něm vstupuje do boje o záchranu.

Poté odehrání 11 kol je v tabulce předposlední, ale jen s minimálními odstupy za týmy před sebou, a to i díky tomu, že v posledním utkání roku 2016 porazil 5:1 favorizovanou pražskou Slavii.

„Body z tohoto utkání jsou pro nás velmi důležité. Kdybychom je nezískali, soupeři by nám odskočili a nám by se to těžko dohánělo,“ přiznal manažer.

Předvánoční úspěch by Mados potřeboval potvrdit v Brně, kde bude hostem tamního Helasu. Přestože bodů ze hřišť soupeřů v této sezoně Hradečtí moc nepřivezli, nyní cítí šanci.

„Přestože má ve svém středu dva reprezentanty Hrubého a Cupáka, dovolím si říct, že na Helas v poslední době umíme,“ poznamenal Němeček s přihlédnutím k tomu, že hned v úvodním kole tohoto ročníku Mados nad Helasem 5:2 vyhrál. „Musíme se ale připravit na to, že soupeř bude chtít vyhrát, protože jinak se dostane do podobných problémů, jaké máme my,“ upozornil vzápětí. Helas má totiž jen o pět bodů víc než Hradec.

Hradečtí dnes do Brna vyrazí kompletní, dokonce s jednou posilou, z druholigové Chotěboře totiž získali Pavla Novotného. „Jeví se velmi dobře,“ uvedl manažer. „Vyrazíme v plné sestavě, z týmu bylo na tréninku cítit velké odhodlání,“ sdělil hradecký manažer.

Hradečtí netají, že jejich hlavní snahou ve zbytku sezony je udržet nejvyšší soutěž. „Bude to těžké, soutěž je hodně vyrovnaná. Ale my chceme, aby tady liga zůstala, protože máme mladý, perspektivní tým a do Hradce patří,“ poznamenal Němeček. „Týmů namočených do boje o záchranu je letos opravdu hodně a spadnout nechce nikdo, my bychom chtěli mít co nejdříve jistotu a tím i klid do zbytku sezony,“ prohlásil.