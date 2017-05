O titul. Chrudimští futsalisté hodlají zastavit slávistickou euforii

„Překvapilo mě to,“ komentoval na klubovém webu chrudimského Era-Packu postup Slavie do bojů o titul kapitán Východočechů Lukáš Rešetár. „Nyní je Slavia v euforii, ale věřím, že ji zase rychle zchladíme. Myslím, že proti nám těžko zopakuje to, co dokázala proti Benagu,“ mínil futsalista.

Co konkrétně se Slavii s Benagem povedlo? V prvním duelu venku celek z hlavního města nepoložil ani třígólový deficit; srovnal a nakonec triumfoval v prodloužení. Dál jej poslaly dvě výhry z domácích zápasů. Cestu do finálové série lehce pozdrželo jen druhé klání ve Zruči, které Benago zvládlo lépe než to úvodní. Rešetár soudí, že Slavia Benago předčila v kondici, což je jeden z aspektů, jimiž tuzemské soupeře vždy převyšuje i Chrudim. Narazí na sebe dobře trénované týmy.

„Pražané asi taky mají dobrou partu, protože se vždy semkli a zápasy ‚odjezdili‘. Uvidíme, jak je poznamenají zápasy s námi,“ řekl Rešetár a dodal: „Jsme kompletní a natěšení. Do finále jsme postoupili hladce, kromě jednoho zápasu na Spartě. Nemůžu se dočkat, až finálová série vypukne.“ Chrudimští se v předfinálové taktické přípravě určitě zaměřili i na hlavní oporu „sešívaných“, jíž je brankář Ondřej Vahala. Jeho přínos pro Slavii vyzdvihl kouč Era-Packu Felipe Conde.

„Vychytal několik vítězství. V play-off hraje Slavia výborně, speciálně dobré výkony podávala proti silnému Benagu a do finále půjde hodně motivovaná,“ tušil Conde.

„Vrchol sezony chceme odehrát co nejdůstojněji, naším cílem je být Chrudimi dobrým protivníkem. Každý mančaft je zranitelný,“ věřil trenér Slavie Martin Brychta.