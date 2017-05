Futsalisté Chrudimi vyhráli v Edenu nad Slavií 5:2 a slaví další titul

„Byla to nesmírně těžká série, to na začátku asi nikdo nepředpokládal. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Hráli jsme vlastně proti celé republice, ale dokázali jsme, že máme obrovskou sílu,“ řekl České televizi chrudimský kapitán Lukáš Rešetár. „Dneska jsem pomohl já, ale v dalších zápasech rozhodli zase jiní kluci,“ dodal autor dvou branek.

Úvodní finálový duel vyhráli favorizovaní Východočeši až po penaltovém rozstřelu, Slavia je pak doma poprvé v historii porazila a vyrovnala na 1:1 na zápasy. Chrudim si ale mistrovský titul přiblížila čtvrtečním vítězstvím 2:0 a dnes v Edenu sérii ukončila.

Hosty poslal do vedení vlastní gól Novotného, v závěru první půle zvýšil po individuální akci Rešetár. Slavia se pak dvakrát dokázala přiblížit na rozdíl jediné branky, Chrudim ale pokaždé rychle odpověděla.