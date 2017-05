Na Spartě to bude těžší, tuší chrudimský střelec Slováček

„První minuty od nás nebyly ideální a trochu jsme se hledali. Po prvním gólu jsme měli zápas pod kontrolou a Sparta už se moc do zakončení nedostávala,“ uvedl autor dvou tref Matěj Slováček. Své druhé docílil pohlednou ranou z voleje, která zamířila přímo mezi nohy gólmana hostů Mareše.

„Tomáš Koudelka mi dal míč perfektně. Že jsem to trefil houslema, to je u mě takový malý zázrak,“ usmíval se Slováček.

Série pokračuje dnes od 20 hodin na hřišti Sparty, kde český reprezentant čeká vyrovnanější podívanou.

„Dají do zápasu všechno. Bude to pro nás těžší než poprvé doma. Je to pro ně jedna z posledních šancí, protože pak by už tady těžko odvraceli náš předpokládaný postup do finále,“ podotkl Slováček.

Změna taktiky kvůli pomalejšímu povrchu v hale na Podvinném mlýně prý není v plánu. „Guma je tam sice pomalá, což nemáme moc rádi, ale věřím, že si poradíme a zvítězíme,“ dodal Slováček.