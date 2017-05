Třinec nestíhal, říkal chrudimský futsalista Droz po snadném postupu

„Zaháknul jsem si ruku o nějaké šprucle. Jenom to modrá, ale to bude v pohodě,“ vykládalo pak jedno z dvojčat v kádru Era-Packu.

Jaký byl třetí mač série?

Třinečtí hráči byli po těch dvou zápasech už hodně unavení. Myslím, že nás od začátku moc nestíhali. Tomu odpovídá i výsledek.

V první půli vás byl soupeř schopen ohrozit jen ze standardek. Zkraje druhé nicméně za stavu 5:0 pro vás přišel jeho gól a hned po něm tyčka. Ten úvod jste trochu prospali, ne?

Možná nás ten první poločas lehce uspokojil. Ale po tom inkasovaném gólu jsme se zase vzchopili a hráli jsme to, co jsme potřebovali.

Váš první gól padl po spolupráci s bratrem Davidem, přihrál vám před prázdnou branku. Soutěžíte spolu, kdo se trefí víckrát?

To ani ne, i když se občas hecneme. Ale přejeme si jen to dobré. Jsem rád, že mi to takhle nachystal.

Play-off v dospělém futsale oba hrajete poprvé. Jaké to je?

Zatím krásné. Užíváme si to.

Trenér Conde má na lavičce hromadu hráčů, jež však poctivě točí. Na hřišti jste docela dost.

Jo, jo. Je to dobře, je vidět, že se alespoň zatím zátěž snaží rozložit, protože ví, že nás čekají těžké zápasy. Věřím, že díky tomu budeme na semifinále a snad i na finále připraveni na sto procent a zvládneme to.

Ze tří utkání s Třincem máte skóre 29:3. Moc vás neprověřil.

Spíš jsme si dopředu zkusili nějaké věci, co máme nacvičené. To byl asi takový základ, co jsme chtěli. Ty další, hlavně do obrany, přijdou v následujících zápasech.

Počítáte s tím, že to v semifinále bude výrazně náročnější?

Určitě. Budou tam kvalitnější soupeři. Ale jelikož jako jeden z mála týmů trénujeme po celou sezonu téměř každý den, budeme na to nachystaní.