Chrudim má blízko futsalový titul. Sérii může ukončit na Slavii

Záměr hráčů Chrudimi bude pochopitelně zcela opačný. Finále chtějí ukončit za každou cenu a vrátit se z Prahy s nálepkou třináctinásobných mistrů.

„Budeme muset znovu perfektně bránit stejně jako minule, kdy jsme v obraně podali fantastický výkon,“ liboval si útočník Chrudimi Vítězslav Hrubý po třetím důležitém skalpu Pražanů v poměru 2:0. „Každý se snažil padat do střel a Slavia se moc do šancí nedostávala. Když už, tak jsme balon nějakým stylem uklidili nebo to pochytal Jean,“ řekl jeden z nejmladších hráčů Chrudimi.

Slavia si i posledně počínala aktivně a nedopřála favoritovi série téměř žádný prostor ke kombinaci. Náročnější semifinále proti Benagu zatím na fyzičce sešívaného kádru stopy nezanechalo.

„Tvrdí, že jsou dobře natrénovaní. Věřím tomu, protože jsem na jejich sociálních sítích viděl, že trénují pořád. Musí se vydat ze všech sil, aby odvrátili náš mečbol. Pokud propadnou dojmu, že už jsou bezradní a bez sil, porazíme je,“ prohlásil Hrubý, jehož nasazení do úvodní čtyřky od prvních sekund druhého poločasu bylo překvapivé.

„Když trenér udílel pokyny pro druhou půli, tak na konci sdělil, která čtyřka půjde do hry. Řekl moje jméno, za což jsem byl strašně rád. Byl to pro mě první finálový zápas kariéry. Na lavičce jsem předtím dva zápasy nervózně čekal. Ale jsem šťastný, že to mám za sebou. Myslím si, že jsem nic extra nepokazil,“ řekl Hrubý.

Ten se hned po pár vteřinách na hřišti prezentoval sympatickým průnikem, který slávista Hrdina zastavil jen za cenu faulu oceněného žlutou kartou.

„Potřeboval jsem se chytit. Dostal jsem dlouhý balon do běhu, posunul jsem si ho a on mě fauloval. První vydařený kontakt s míčem mě uklidnil,“ dodal Hrubý.

Onen nedovolený zákrok může mít pro dnešní mač stěžejní význam. Hrdina totiž bude kvůli nasbíraným kartám nuceně odpočívat. Dosud byl přitom se sedmnácti body nejproduktivnějším hráčem Slavie v play-off. Chrudimi se ale vrátí po vypršení dvouzápasového trestu Mancha.

Naopak s podporou lékaře a spoluhráče odkulhal v poslední minutě na střídačku Max, což je pro změnu s dvaceti body vůbec nejpilnější sběrač gólů a asistencí v play-off.

„Nevíme ani, jak na tom bude Felipe, který hrál pod injekcemi,“ podotkl chrudimský kapitán Lukáš Rešetár.