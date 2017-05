Ach ta zranění, litovali házenkáři Frýdku, Karviné i Kopřivinice

Pro frýdecko-místecké házenkáře to byla nejúspěšnější sezona od roku 2005, kdy skončili druzí. Přesto trenér Aleš Chrastina u mužstva skončil. Po pěti letech. „Rozešli jsme se v dobrém po vzájemné dohodě. Sám říkal už během sezony, že je u týmu dlouho,“ řekl vedoucí frýdecko-místeckého mužstva Petr Mazur.

Novým koučem měl být Rastislav Trtík. „Byli jsme předběžně domluveni, ale dostal lano z Polska, takže trenéra hledáme,“ dodal Mazur.

Frýdek-Místek měl nejlepší sezonu za 12 let „Zpočátku byla sezona plná očekávání, ale postupem času přišlo zklamání z některých výsledků, což zapříčinila dlouhodobá zranění,“ řekl bývalý frýdecko-místecký trenér Aleš Chrastina. „Konečné páté místo je úspěch.“

Je přesvědčený, že pokud by mužstvo bylo celou sezonu pohromadě, mohl být výsledek ještě lepší. „Krahulík marodil od pátého zápasu. Strack byl už před sezonou na operaci, ke konci ligy se zranili Vacula a Štolcar. V takových chvílích by nám pomohlo, kdybychom měli širší kádr, jednoho dva hráče na zdvojení některých postů. Ale to je kdyby...“

Kádr by se výrazně změnit neměl. Zatím je jasný jen odchod brankáře Petra Štolcara, který se rozhodl skončit ze zdravotních důvodů.

Karvinští chtějí mužstvo výrazně posílit

Šéfové Karviné by rádi znovu vybudovali silný tým. „Zatím ale nechceme uvádět možné posily,“ zmínil prezident klubu Jan Truhlář.

Ve středu neprozradil ani to, kdo mužstvo v příští sezoně povede. Jednou z variant je, že zůstane Marek Michalisko, který mužstvo trénoval s Alexandrem Radčenkem. Jasno má být do čtrnácti dnů.

„Jisté je, že Saša Radčenko už v Karviné nebude, protože se vrátil domů k rodině do Prešova, kde povede akademii slovenského svazu,“ řekl Marek Michalisko.

Uznal, že se sedmým místem Karvinští ani jejich příznivci nemohou být spokojeni. „Ale vzhledem ke složení kádru a k tomu, co se v Karviné během roku událo, je to solidní umístění,“ dodal kouč.

Mužstvo se před extraligou výrazně změnilo, v průběhu sezony trenéra Radka Bartošice nahradili Radčenko s Michaliskem a od února má klub i nové vedení. „Loni odešlo deset kluků, přičemž přišli jen dorostenci a mladý brankář z Polska,“ podotkl Michalisko.

„V zimě odchodem do armády ukončil kariéru Tomáš Mlotek, jeden ze stěžejních hráčů, zranění byli Sláva Mlotek i reprezentant Honza Užek. Sezonu jsme dohrávali s nejmladším týmem.“

Přesto Karvinští ve čtvrtfinále vypadli s Lovosicemi až v pátém utkání. „V něm nám došly síly, hráli jsme v sedmi osmi lidech,“ připomněl Michalisko. „Máme za sebou přelomový rok.“

Kopřivničtí čekají, co bude dál

Házenkáři Kopřivnice sestupují, jenže stále existuje naděje, že mezi elitou zůstanou. Představitelé klubů se včera sešli v Novém Veselí, kde řešili, zda v extralize bude deset klubů, jak rozhodli zástupci svazu po tom, co zkrachovala společná česko-slovenská soutěž, anebo jich bude jako dosud dvanáct. To by Kopřivničtí nespadli.

„Snad to budeme už příští týden vědět, protože hráčům končí smlouvy a i na naší další účasti v extralize záleží, zda podepíšou nové,“ podotkl kopřivnický trenér Ivo Vávra.

Tým podle něj d oplatil na velkou marodku a nezkušenost. „V jarní části ligy jsme doma podávali výborné výkony, porazili jsme Karvinou, Brno i Nové Veselí. Vypadalo to, že se zvedneme, byli jsme i sedmí, ale v nadstavbě přišla domácí prohra s Hranicemi. To byl klíčový zápas.“

Vávra dodal, že Miroslav Rachač, který přišel coby střelec z Hranic, byl na marodce skoro tři čtvrtě sezony. „Totéž Patrik Fulnek. Měli jsme úzký kádr a ti, kdo měli mužstvo táhnout, nemohli hrát.“

Nepomohl ani příchod zkušeného odchovance Lubomíra Veřmířovského v závěru základní části soutěže. „To šlo spíše o doplnění kádru o zkušenost i v kabině a na lavičce, ale Luboš byl také zraněný,“ připomněl Ivo Vávra.