Froome: Ještě není důvod panikařit. Spekuluje se i o přestupu do BMC

Třikrát v minulosti vyhrál Froome worldtourový závod Dauphiné, generálku na Tour. Třikrát vzápětí ovládl také Tour. V letech 2013, 2015 i 2016.

Navíc v každé z předchozích čtyř sezon triumfoval před Tour v alespoň dvou etapových závodech, přičemž v sezoně 2013 dokonce ve čtyřech: Kolem Ománu, Critérium International, Kolem Romandie a Dauphiné.

Zato letos?

V kolonce vítězství na etapových kláních svítí u jeho jména velká nula.

A na závodě Dauphiné byl po středeční 23kilometrové zvlněné časovce nucen konstatovat: „Nepředvedl jsem své nejlepší vystoupení.“

Obsadil v ní 8. místo o 37 vteřin za vítězným Richiem Portem ze stáje BMC, když síly i čas ztrácel především ve druhé polovině trati. Z jezdců pro celkovou klasifikaci podlehl také Valverdemu a Contadorovi.

Ne, to rozhodně nebylo pro 32letého Brita, jenž loni ovládl časovky na Tour i na Vueltě, dobrou zprávou. Zvlášť když v samém závěru Tour bude na jezdce čekat časovka podobného typu v Marseille.

„Kdyby nic jiného, ta na Dauphiné mi ukázala, v jak výborné formě jsou před Tour mí další rivalové,“ podotkl.

Však se také Richie Porte za cílem netajil: „V minulosti jsme viděli, že když je Chris dobrý na Dauphiné, je potom dobrý i na Tour. Doufám, že nyní bude to samé platit v mém případě.“

Po triumfech na závodech Tour Down Under a Kolem Romandie je Australan nyní velkým kandidátem titulu i na Dauphiné. Velkým konkurentem mu ovšem bude Alejandro Valverde, velmi hlasitě si říkající o post týmové jedničky Movistaru při Tour, na úkor z Gira znaveného Naira Quintany.

„Valverde i Richie tu předvedli velmi působivou časovku,“ přitaká Froome.

Co zatím v sezoně 2017 předvedl on sám?

Nejprve skončil šestý na hůře obsazeném závodě Herald Sun Tour.

Potom byl v březnu třicátý na Kolem Katalánska, kde on i celý tým Sky v předposlední etapě totálně zaspali časný útok Movistaru i Contadora.

Koncem dubna pak Froome dojel osmnáctý Kolem Romandie. Tehdy dokončil časovku devátý, rovněž za vítězným Portem.

Ovšem tehdy si stěžoval na následky bolestí zad.

Tentokrát naopak před startem francouzské generálky hlásil: „Jsem zdravý. Chci na Dauphiné jet o titul. Opět je mým velkým cílem, abych ho tu před Tour získal. Necítím, že tady musím někomu něco dokazovat, nebo posílat odtud jakoukoliv zprávu. Jsem zde hlavně kvůli sobě. Ale vítězství je vždy dobré.“

Po ztrátě, kterou nabral v časovce, to s plánovaným vítězstvím bude mnohem složitější, přestože od pátku do neděle čeká triptych obtížných horských etap, včetně stoupání do Alpe d ́Huez a Mont du Chat.

„Ale budu bojovat až do konce,“ říká ze svého současného 6. místa v celkovém pořadí. „Časovka změnila dynamiku závodu. Kdybych v ní jako jindy najel čas na své soupeře, mohl bych potom v horách jezdit víc defenzivněji. Teď musím přejít do ofenzivy a pokusit se ztracený čas získat zpět.“

Tři nadcházející horské etapy Dauphiné považuje za další důležitý test výkonnosti před Tour. Stejně tak Porte. „Tour bude letos vyhrána v horách, ne v časovkách,“ říká Australan.

„Mentální nastavení před Tour je důležité. Proto chci opustit Dauphiné s dobrými pocity,“ podotýká Froome. Ty míní nabrat především v horách. „Co se týče časovky, není zatím důvod panikařit. Stále máme tři týdny, abychom na ní zapracovali.“

Z tábora týmu Sky zazněly hlasy, že Brit pozměnil svoji letošní zimní a jarní přípravu také kvůli španělské Vueltě. Čtvrtý titul na Tour je samozřejmě jeho hlavním cílem, ale Froome se netají přáním, aby konečně dosáhl také na double Tour-Vuelta.

V předchozích třech letech skončil na španělské Grand Tour dvakrát druhý a v roce 2015 musel kvůli zranění vzdát.

ROK 2016. Chris Froome triumfující na Tour (vlevo) a druhý na Vueltě (vpravo, v bílém trikotu, který nosí ve Španělsku lídr tzv. kombinované soutěže).

Před Tour sice bude mít letos na kontě stejný počet závodních dní jako loni, tedy 27, cílem tréninkových úprav však mělo být, aby mu po Tour zbylo více sil a energie také na koncovku Vuelty. Proto strávil i více dnů než dříve na kempech ve vysokých nadmořských výškách.

„Až do teďka jsem všechno udělal správně,“ je Froome přesvědčen, nebo to alespoň říká.

„Teď musím ve stejném duchu pokračovat až do začátku Tour. A že jsem v časovce skončil hůř, než jsem očekával? To je sport. Nemůžete vyhrát pokaždé. Nevěděl jsem předtím, jak si přesně stojím, a tohle byl test. Tři dny v kopcích budou nyní na Dauphiné dalším testem. Opravdu podstatná však bude až má forma v červenci na Tour.“

V zákulisí se objevila informace, že by to mohlo jít o jeho poslední Tour v dresu týmu Sky. Zpráva francouzského listu L ́Equipe hovoří o možném odchodu do stáje BMC po této sezoně. Údajně jej zvažuje poté, co se kvůli kauze terapeutických výjimek Bradleyho Wigginse vyrojilo kolem týmu Sky až příliš mnoho nevyjasněných skutečností.

S vedením BMC měl podle zdrojů L ́Equipe už jednat Froomův manažer.

Před čtvrteční etapou Dauphiné nicméně sám cyklista tyto spekulace rázně popřel: „To je nesmysl. Nevím, kde to vzali. Mám ve Sky smlouvu do konce roku 2018 a nemíním předtím odcházet.“