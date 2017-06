Hamilton věří, že na oblíbeném montrealském okruhu sníží Vettelův náskok

„V Montrealu se mi zatím vždycky dařilo a mám v plánu to prodloužit,“ řekl Hamilton. „Ale vypadá to, že Ferrari jezdí skvěle na všech tratích. Letos mají bez debat nejsilnější vůz,“ přidal trojnásobný mistr světa, kterému vůbec nevyšel předchozí závod v Monaku, kde skončil až sedmý.

Ústup Mercedesu, jenž dominoval posledním sezonám, přiznává i šéf stáje Toto Wolff. „Bolí to, ale letos nejsme favorité na titul,“ prohlásil. „Je to Ferrari, které má velmi silné auto a my se musíme s toule výzvou vypořádat. Zbývá čtrnáct závodů, takže je dost času,“ dodal.

Charakteristika okruhu Montreal Délka okruhu: 4361 m

Délka závodu: 70 kol = 305,270 km

Počet pravých zatáček: 8

Počet levých zatáček: 6

Počet Velkých cen: 47

Nejvíce vítězství: Michael Schumacher (Něm.) 7 - Ferrari 10

Nejvíce pole position: Michael Schumacher 6 - McLaren a Williams 8

Nejrychlejší kolo v závodu: Rubens Barrichello (Braz./Ferrari), 2004: 1:13,622

Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Ralf Schumacher (Něm./Williams), 2004: 1:12,275

Nejrychlejší závod: Michael Schumacher (Něm./Ferrari), 2004: 1:28:24,803

Vítězové předchozích závodů: 2011 - Jenson Button (Brit./McLaren), 2012 - Hamilton (Brit./McLaren), 2013 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull), 2014 - Daniel Ricciardo (Austr./Red Bull), 2015 - Hamilton (Brit./Mercedes), 2016 - Hamilton.

Jeho kolega z vedení Mercedesu Niki Lauda viděl situaci ještě víc černě. „Jedna věc je jistá: Pokud Vettel alespoň jeden závod nedokončí, je po všem. Když to bude pokračovat jako doteď, tak se odstup bude ještě zvětšovat,“ prohlásil bývalý slavný pilot.

Navzdory prohlášením největšího soupeře Vettel na zisk pátého titulu mistra světa nemyslí. „Snažím se na to nemyslet. Ale nemusíte být génius, abyste věděli, že když vyhrajete každý závod, tak budete šampionem,“ uvedl. „Když se nám to odteď povede, tak nemusíme nic počítat. Ale dokázat něco takového bude opravdu těžké,“ přidal.

V Kanadě se také do formule vrátí Fernando Alonso z McLarenu, který kvůli účasti v americkém závodě 500 mil Indianapolis vynechal start v Monaku. „Bylo to úžasné. Vyzkoušel jsem si úplně jiný styl řízení, jiný okruh a úplně jiné auto,“ uvedl dvojnásobný španělský mistr světa.

V pátek jsou na programu tréninky a v sobotu kvalifikace. Závod se jede v neděli ve sváteční atmosféře, protože Velkou cenu čeká 50. výročí, zatímco Montreal slaví 375 let od založení a Kanada 150. Grand Prix začne ve 20:00 SELČ.