Je svatozář ve formuli 1 tak zázračná? Pochybnosti sílí

Německý portál Auto Motor und Sport prošel 70 vážných nehod, které se v F1 staly od tragické smrti Ayrtona Senny v roce 1994 (po té se bezpečnostní prvky výrazně zlepšily), a zjistil, že systém Halo (svatozář) by ani v jednom případě ničemu nepomohl.

A to včetně smrtelného karambolu Julese Bianchiho z roku 2014. Naopak existují nehody – třeba ta Alexandra Wurze s Davidem Coulthardem z Austrálie 2007 či Fernanda Alonsa s Kimi Räikkönenem z Rakouska 2015 (jeden z jezdců najel na monopost druhého) – které by po zavedení ochrany hlavy mohly dopadnout mnohem hůře.

I u Felipeho Massy, kterého v roce 2009 trefila do helmy poletující pružina, mohla mít svatozář dva efekty – buď by pružinu odrazila mimo kokpit, nebo ji naopak nasměrovala na méně chráněné místo jezdce.

„Den, kdy FIA zavedla svatozář, byl pro F1 smutný. Existují totiž případy, kdy to s ní může při nehodě dopadnout hůře. A jsou i problémy, na které jsme zapomněli. Na startu nemusíte dobře vidět na semafory, taky nemusíte dobře vidět vlajky kolem tratě,“ řekl včera pilot Romain Grosjean v Maďarsku, kde se o víkendu bude závodit.

Francouzský jezdec už svatozář testoval loni v Brazílii a cítil se bídně, i proto zmiňuje „nenápadné“ detaily. „Bylo mi zle, člověk se neustále soustředil na něco, co má před sebou. Oči se střetávaly uprostřed, bylo to divné.“

Podle designérů je nereálné, aby byla svatozář vyrobena z průhledného materiálu.

Ač v kritice není Grosjean sám. Ač má systém Halo především jezdce chránit před volně poletujícími koly, která od nové sezony budou zavěšena na třech (místo dosavadních dvou) lankách, přijetí svatozáře je definitivní. Stojí za tím FIA.

Ta zároveň kvůli nové ochraně musí pozměnit pravidla F1. O pět kilogramů zvýší minimální váhu aut – ze 728 na 733 kilogramů. Svatozář však dozajista bude vážit víc, a tak některé jezdce opět čeká hubnoucí kúra.

Také FIA zvýší časový limit, během kterého se jezdci musí dostat z kokpitu. Doposud to bylo pět vteřin, ale kvůli svatozáři čas naroste na osm až deset vteřin.

I proto si do FIA rýpnul uznávaný novinář Will Buxton, který na Twitteru napsal: „Myslím, že také požádali oheň, aby hořel pomaleji.“

Objevují se i další „svatozáří“ novinky. Ochranu si nebudou stavět týmy samy, ale FIA pro ni najme externí firmu. Stáje si ji budou smět v horní části aerodynamicky upravit. Od roku 2019 bude Halo systém povinný i v juniorských sériích.

„Svatozář ničí DNA monopostu formule 1. FIA přitom udělala F1 tak bezpečnou, jak jen to jde. Nebezpečí létajících kol je stále menší, protože jsou pořád lépe a lépe připevněná. Riziko pro jezdce je minimální. A to minimální riziko musí jednoduše závodník akceptovat. Může se rozmyslet, jestli tento sport chce, nebo nechce dělat. A jezdci, kteří to chtějí, tak dobrovolně nastoupí do auta a s tím rizikem žijí,“ prohlásil Niki Lauda, další z odpůrců. „Estetická stránka teď bude smrtící.“