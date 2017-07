Když závod rozhodnou pneumatiky. Ferrari zradila jeho dosavadní přednost

Kimi Räikkönen jede výborný závod, drží se na druhém místě, do konce závodu v Silverstonu zbývají necelá čtyři kola. Sen o stříbrné příčce se ovšem během okamžiku hroutí, Finovi odchází levá přední pneumatika, rudý monopost náhle prudce zpomalí.



„V šesté zatáčce pod tunelem to přišlo. Guma nebouchla, jen náhle odešel její povrch. Přitom jsem nic netrefil. Pneumatika se začala rychle rozpadat a měl jsem vážně štěstí, že boxy nebyly daleko,“ popisuje populární závodník smolný moment.

Sotva se Räikkönen vrátí na trať, přichází pro Ferrari další pohroma. V 51. kole má defekt také Sebatian Vettel. Je to dokonalé déjà vu. Mechanici italské stáje jen nevěřícně sledují televizní záběry. Ruce spjaté, obličeje v dlaních.

Lídrovi šampionátu se rovněž ničí levá přední pneumatika, postupně z ní odpadávají velké kusy gumy a Němec nakonec musí jet část okruhu na ráfku. Od jeho vozu létají jiskry, spousta jisker. Selhání pneumatiky ho stojí tři pozice (ze čtvrté padá na sedmou), Räikkönena jednu.

„Překvapilo mě to. Sice jsem před tím cítil nějaké vibrace, ale to se občas ve formuli stává a nemusí to nic znamenat,“ vypráví Vettel. Do jisté míry si za defekt může sám, jen o pár kol dříve totiž při marném bránění třetí příčky před Finem Valtterim Bottasem prudce brzdil a hodně si gumy poničil.

Vettelova překvapivá ztráta zdramatizuje boj o titul mistra světa. Lewis Hamilton z Mercedesu, který doma na SIlverstonu dojíždí pro vítězství, zčistajasna ztrácí na svého rivala už jen jediný bod. „Nečekal jsem, že tu Vettela takhle stáhnu,“ přiznává Brit.

Ferrari si s pneumatikami rozumí lépe

A patrně už vůbec nečekal, že to bude zásluhou pneumatik. Vždyť s nimi dlouhodobě bojuje právě Mercedes, naopak Ferrari využívá obutí značky Pirelli většinou lépe. Může za to především to, že si při loňském testování počínalo chytřeji než jeho největší konkurent.

Během testů Italové zkoušeli na dva roky starém monopostu nové prvky, zároveň tak pracovali na voze, i na pochopení nových směsí od Pirelli. Vettel navíc vzal vše velmi poctivě, bavil se s inženýry, najezdil nejvíce kilometrů ze všech špičkových závodníků (2 228 km). Pro srovnání, Hamilton ujel pouhých 50.

„Myslím, že to Ferrari přineslo jistou výhodu,“ řekl Toto Wolff, šéf Mercedesu. Hamilton to ovšem popírá. S čím se on i jeho soupeři musí letos na okruhu sžívat?

Pirelli čelilo před letošní sezonou nelehké výzvě. Mělo přichystat pneumatiky pro výrazně upravené monoposty. “Neměli jsme k dispozici současný vůz, na kterém bychom viděli všechny změny,” vrací se Hemerby k zmíněnému letnímu testování.

Vymyslet pneumatiky, které pomohou k atraktivitě seriálu F1, je hotová alchymie. V Pirelli musejí počítat se specifiky jednotlivých tratí, zároveň respektují změny technických parametrů samotných formulí, k tomu předvídají, na kolik zastávek v boxech by se závody mohly jezdit.

“Je to těžké,” přiznává Hembery. I kvůli tomu, že Italská firma nevyvíjí jeden typ pneumatik, ale sedm různých směsí, pět do sucha, dvě na mokro. Liší se přilnavostí i výdrží. Ne všechny se povedly, třeba nejtvrdší suchá směs je letos tak odolná, že už není vůbec nasazována do závodů.

Pirelli pro tuto sezonu nachystalo odolnější pneumatiky, které oproti minulým letům výrazně nabobtnaly. Rozšířily se, jsou o kilogram těžší. Rozdíl ve chvílích, kdy mají fungovat správně a kdy už jsou sjeté, u nich má být podstatně citelnější. Pro jednotlivé stáje je největší výzvou dostat gumy do „provozního okna“ a ve správné teplotě je udržet.

Obzvláště na na tratích s nižší přilnavostí bylo v dosavadním průběhu sezony poznat, že Ferrari si zatím s novým obutím rozumí lépe.

„Ve skutečnosti je problém Mercedesu spojen s určitými okruhy: v Barceloně to bylo v pořádku a v Silverstone a ve Spa by to mělo být také dobré. Jsou okruhy s menším gripem, kde mají ještě problémy, ale jsem si jistý, že v průběhu sezóny všechny vyřeší,“ předvídal Paul Hembery z vedení Pirelli před britskou Velkou cenou.

Stalo se tak, alespoň v Silverstonu. Mercedes neměl problém. Naopak Ferrari utrpělo citelnou bodovou ztrátu kvůli selhání pneumatik.

Možná zvolilo příliš agresivní strategii a gumy jeho piloti příliš opotřebovali. Räikkönen měl problém s běhounem, Vettel zažil defekt. Kritika se ovšem ozývá i na adresu Pirelli.

O obou situacích se bude ještě dlouho mluvit. Dokládají dvě věci: vyrobit precizní a spolehlivé pneumatiky pro F1 je náročný úkol a Silverstone je zkrátka struhadlo na “gumy”.

Vždyť z bezpečnostních důvodů je v závěru GP raději zajel vyměnit i Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.