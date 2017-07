Kdo získá titul ve formuli? Císař Vettel, či král Hamilton

Na jednoduchou otázku čekáte složitou odpověď. Když ale Josef Král, televizní expert F1, uslyší dotaz, kdo se podle něj letos stane mistrem světa, bez váhání řekne: „Lewis Hamilton.“

Co na tom, že v šampionátu po polovině z 20 závodů pořád – byť jen o jediný bod – vede Sebestian Vettel z konkurenčního Ferrari. Král si stojí za svým a analyticky vysvětluje: „Hamilton i Mercedes jsou zpátky na koni. Začínají Ferrari utíkat, a to nejen v kvalifikační rychlosti, ale i spolehlivosti. Naopak Ferrari lapá po dechu. Tlačí auto do extrému a extrémním nastavením se z něj snaží vymámit, co v něm skoro není.“

To byl podle Krále i důvod jeho nedělních výbuchů pneumatik v Británii. A bude prý ještě hůř. „Jsou už na hraně s komponenty. Brzy je budou muset vyměňovat, za což přijdou penalizace. A to je teprve půlka sezony. Takže ač to pro Vettela vypadalo dobře, vše ve skutečnosti nahrává Hamiltonovi.“

I neděle v Silverstone ukázala, že když Mercedesu sedne okruh, je neporazitelný a nezničitelný. Koneckonců při třech z letošních čtyř výher dosáhl Hamilton na tzv. grandslam, tedy kromě samotného triumfu i na vítězství v kvalifikaci, nejrychlejší kolo a vedl v každém momentě závodu. To je úchvatné, zvlášť když rekordmanem formule 1 v počtu grandslamů je Jim Clark (nasbíral celkem osm za celou kariéru) a sám Hamilton jich má dohromady pět.

Šéfové Mercedesu i po britské dominanci optimismus brzdí. „Může přijít další závod a my v něm dostaneme nafackováno,“ říká šéf stáje Toto Wolff.

„Počkejme na Budapešť (jede se příští víkend), jak bude vůz fungovat při nižších rychlostech a vyšších teplotách. Pak budeme mít komplexnější obrázek.“

Vzhledem k progresu v posledních kláních přece jen lze ve druhé polovině sezony víc favorizovat Mercedes, tedy Hamiltona.

Oba rivalové se přitom respektují, oba jsou už nesmazatelně zapsáni do historie F1 (Vettel má čtyři tituly mistra světa, Hamilton tři), oba jsou tak odlišní. Vettel má v sobě zakořeněnou německou preciznost, s týmem řeší detaily, chce mít rozhodující slovo. „Jeho přístup mi připomíná Michaela (Schumachera). Je profesionálem se schopností motivovat tým. Michael nerad prohrával a to samé vidím i u Vettela,“ míní Jean Todt, šéf Ferrari v Schumacherově éře a dnes prezident automobilové federace FIA.

Obdobně ho popisuje i Christan Horner – muž, který velí stáji Red Bull a pod kterým Vettel získal tituly. „On zvedl Ferrari ze dna, kde bylo, na bod, kde je teď. Je skvělý v práci s mechaniky. Když přijel do naší továrny, měl vždy čokolády pro recepční. Vždy byl velkorysý a do týmu investoval,“ říká Horner.

Vettel si umí spočítat, že rodinný (a motivující) přístup se mu vyplatí. Zvlášť u Ferrari, které někdy doplácí na italské bohémství. A stáj si ho cení natolik, že mu teď podle Auto Hebdo nabízí tříletý kontrakt s roční gáží 40 milionů eur!

To Hamilton je jiný. Spíš volnomyšlenkář, který spoléhá na profesionalitu stáje. Vyhýbá se týmovým akcím, trénuje individuálně. „Má obrovské množství přirozeného talentu. Dá na instinkt. Naskočí do auta a odvede si své. Je tak trochu jako umělec a můžeme na něm vidět i změny nálad,“ tvrdí Horner.

A přidává ještě jeden rozdíl: Hamilton se stal celebritou s manýry a jeho život je veřejnou záležitostí. To Vettel si soukromí přísně střeží. „Žije téměř studentský život.“

Kdo z těch dvou získá titul?