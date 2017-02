Boxerská hvězda Mayweather přijede do Prahy. Bude hostem akce Box Live

Devětatřicetiletý Američan, jenž patří mezi nejbohatší sportovce světa, ukončil aktivní kariéru v roce 2015, kdy nejprve porazil v ostře sledovaném duelu Filipínce Mannyho Pacquiaa a poté své tituly obhájil proti krajanovi Andremu Bertovi. K jubilejnímu padesátému duelu do ringu však mezi profesionály neporažený boxer už nenastoupil.

„Bylo to hodně náročné, spousta probděných nocí, ale jsem šťastný, že se nám vše povedlo dotáhnout do úspěšného konce. Jde o důkaz, že to myslíme s restartem českého boxu smrtelně vážně,“ uvedl Miloš Veselý z pořádající společnosti QWERT Boxing, který je zároveň i šéfem České unie boxu profesionálů.

Velkou zásluhu na Mayweatherově příjezdu má i manažer a mezinárodní boxerský agent Benny Blanko, jenž úzce spolupracuje s německou stájí SES Boxing Ulfa Steinfortha. „Floyd je velká boxerská hvězda, jeden z nejlepších boxerů všech dob, který získal 15 titulů v pěti kategoriích. I po skončení aktivní kariéry je to celosvětová celebrita,“ podotkl Blanko na dnešní mimořádné tiskové konferenci v Praze.

Mayweather přiletí se svým čtyřicetičlenným týmem do české metropole 11. března a v Praze stráví 24 hodin. Kompletní program zámořské hvězdy organizátoři teprve dolaďují. Jisté je, že se objeví v ringu při hlavním zápase.

„Uvidíme, jakou bude mít náladu a co vše bude chtít ukázat,“ řekl Blanko. Kolik účast Mayweathera na galavečeru pořadatele stála, nesmí oficiálně zveřejnit. „Peníze ale nejsou to hlavní. Přiletí sem i proto, že chce navštívit Prahu, poznat lidi a vidět box,“ řekl Blanko. „Výsledek je důležitější než finanční částka,“ doplnil jej Veselý.

Hlavním zápasem galavečera Box Live bude souboj Štěpána Horvátha s Němcem Arthurem Hermannem a ve hře bude evropský pás šampiona organizace WBO v lehké střední váhové kategorii. O stejné tituly by se měly utkat i Fabiana Bytyqi a Lucie Sedláčková. Obě sice drží i pásy juniorských mistryň světa, ty by však tentokrát neměly obhajovat.

„Myslím, že se právě přepisuje historie českého boxu a já mohu být u toho. To je sen každého potkat takovou osobnost tváří v tvář,“ podotkl Horváth, jemuž by podle Blanka případná výhra a dobrý výkon mohla dokonce otevřít i cestu k zápasům v Americe.