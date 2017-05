Florbalová Česká Lípa to po postupu nechce přehnat s posilami

„Čeká nás hrozně těžká sezona, ve které bude pravděpodobně více porážek, než vítězství. Bude to jiné pro hráče i fanoušky, musíme být pokorní a sezonu si užít s tím, že záchrana soutěže je náš první cíl,“ říká hrající manažer Štěpán Slaný, pro kterého je postup České Lípy dalším krokem na cestě od malého provinčního klubu mezi domácí elitu.

V Lípě vědí, že musí tým posílit, nechtějí to však přehánět. Odstrašující příklad si berou z Kladna, které přehráli v baráži o superligu. „Tam vybojoval ligu zcela jiný tým, než ji v následné sezoně hrál. Tohle nefunguje. My uvažujeme jen o dvou až třech posilách. Jsme českolipští patrioti a fanoušci chtějí chodit hlavně na českolipské hráče. Je to křehká hrana, kterou nepřekročíme,“ říká Slaný rezolutně.

Prvním úkolem bude stabilizovat kádr. Baráž Českolipští dohrávali ve 14 mužích a to měli ještě v sestavě své bývalé hráče Tichého a Gwuždže zapůjčené z týmů nejvyšší soutěže. „Určitě se musí před startem přípravy trochu rozšířit celý tým. Dostanou příležitost i mladé naděje, jako jsou Spilka a Matějíček,“ uvedl českolipský šéf.

Klub teď intenzivně pracuje na shánění dalších sponzorů, aby do superligy vstoupil s dobrým ekonomickým zázemím. „Věříme, že jsme nyní v takové pozici, abychom podepsali nějaké nové partnery a celý florbalový projekt posuneme opět o něco dále,“ podotkl Slaný. Velkým problémem klubu teď podle něj však bude kapacita sportovní haly a zázemí pro diváky. „Technické náležitosti nejsou na takové úrovni, jakou superliga žádá. Na příští sezonu proto budeme žádat o výjimku,“ říká manažer.

Česká Lípa prodloužila spolupráci s trenérkou Lenkou Bartošovou, která ji do nejvyšší soutěže dovedla. Bartošová se tak stane historicky první ženou, která bude trénovat mužský tým v nejvyšší florbalové soutěži.

Před rokem ji přitom Českolipští získávali velice těžko. „Nejprve to odmítla, ale poté jsme se nakonec přece jenom domluvili. Přiznám se, že jsem musel trochu slibovat, když se podívám, jak vypadal náš první zápas v sezoně. Bylo to těžké pro obě strany,“ vzpomíná českolipský manažer. „Ačkoliv start sezony byl velmi kostrbatý, všechno si to v průběhu sezony dobře sedlo a dotáhli jsme to až do Superligy, v což mnoho lidí nevěřilo.“

Velkou motivací konečně proniknout mezi elitu bylo pro Českou Lípu nové rozšíření nejvyšší soutěže. V základní části první ligy skončila Česká Lípa na třetím místě a nakonec se jí podařilo uskutečnit letitý sen o postupu, i když to nešlo hladce. „Trápili jsme se se Startem, finále se Znojmem bylo nepovedené úplně a trochu jsme se probudili až v baráži. Zde jsme ukázali větší chuť a série nebyla ani tak o florbale, ale především psychice. Ta byla na naší straně,“ řekl Štěpán Slaný.