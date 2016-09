Florbalistka Kubíčková se vrátila do Vítkovic: Už se mi stýskalo

„Máme silnější kádr než v minulé sezoně, takže cíle jsou jasné - získat titul, možná vyhrát i Český pohár a ten nejbližší je uspět v Poháru mistryň, dostat se do finále,“ řekla Lenka Kubíčková.

Co vám působení ve Švédsku dalo?

Uvědomila jsem si, že mě florbal pořád baví, nakoplo mě to do dalších let, protože už jsem pomalu končila. V Moře jsem zjistila, že se florbal dá dělat na vysoké úrovni. A samozřejmě jsem si přivezla spoustu zkušeností a zážitků.

Proč jste se vrátila?

Mohla jsem tam zůstat, nicméně moc bych si nezachytala, byla jsem dvojka. A nejsem příliš družný typ, takže když odešla Terka Urbánková, tak bych si neměla ani s kým popovídat. Taky se mi stýskalo po holkách ve Vítkovicích a vůbec celkově.

S Morou jste skončily druhé, nezáviděla jste spoluhráčkám z Vítkovic titul?

Kdepak, přála jsem jim ho. A navíc jsem také dostala medaili za vítězství v extralize za tu půlku sezony, co jsem s nimi odehrála. Takže mám půlku stříbra a půlku zlata.

Minulou sezonu jste si za Moru zachytala?

Sem tam, moc toho ale nebylo. A v play-off už vůbec.

Bude těžké český titul obhájit?

Bude, ale největší boje nastanou až v semifinále, což se bude odvíjet od toho, jak dopadneme v základní části. Tradičně budou naše největší soupeřky z Chodova a pravděpodobně i Herbadent, uvidíme, jak ten na tom bude.