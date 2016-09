Atmosféra v aréně vybičuje nás i Tatran, říká trenér Pardubic

Duel bude součástí florbalového dne, který vyplní turnaj mládeže; kromě pardubického „áčka“ si navíc v aréně zahrají v sobotu od 20 a v neděli od 16 hodin junioři, které prověří rovněž stejně staří hráči Tatranu a posléze Chodova.

Na zápasy nejvyšší soutěže proti Střešovicím v Pardubicích pravidelně chodí rekordní návštěvy.

„Přestože to bude teprve první utkání sezony, očekávám kvalitní florbal s velkým nasazením. Hokejová hala, spousta lidí a dobrá atmosféra - to vše vybičuje oba týmy k maximálnímu úsilí, takže se bude rozhodně na co koukat,“ slibuje na webu Sokola trenér Ondřej Vichr.

„Ať jste fanouškem našeho týmu, Tatranu, nebo jen příznivcem sportu obecně, tenhle florbalový svátek si rozhodně nesmíte nechat ujít. Budeme vaši podporu potřebovat!“ vyzývá Vichr.

„Na vstupu do ročníku a na tom, j ak se nám povede prvních pár zápasů, bude hodně záležet. Rozhodně jsme konkurenceschopný tým a budeme to chtít dokázat,“ dodává brankář Jakub Levínský.