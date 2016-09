Florbalisté Otrokovic změnili trenéra, cílem je play-off

Florbal

Zvětšit fotografii Kapitán otrokovických florbalistů Karel Ťopek v akci. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 12:49

S novým trenérem, omlazeným mužstvem a stejnými ambicemi jako před rokem vstoupí florbalisté Otrokovic do své šesté sezony mezi českou elitou. „Chceme do play-off a vylepšit loňské umístění. Věříme, že tým na to sílu má,“ říká hrající šéf klubu Karel Ťopek.

Panteři se prodrali do vyřazovací části ze sedmé pozice, předposlední možné. Pak vypadli ve čtvrtfinále s Mladou Boleslaví. Tým dostal v létě do své gesce Karel Ševčík a snaží se změnit jeho herní styl. „Kouč přinesl drajv, dává prostor mladým hráčům. Nechceme hrát zanďoura, chceme být aktivnější než v minulých sezonách,“ plánuje Ťopek. V Otrokovicích se chystají na nezbytnou generační výměnu. Tu odstartoval kanonýr Vaněk, který uzavřel svoji kariéru. Dočasně ji také přerušili další dva zkušení borci Večeřa se Spáčilem. Tým doplnili vlastní odchovanci a hráči z okolních klubů na Slovácku - Olbert s Koníčkem. „Potenciál v nich je, ale musí se vyhrát,“ ví Ťopek. O moc těžší křest mít nemohli. Otrokovice odstartují sezonu v hale vicemistra z Vítkovic, odkud obvykle odjíždějí s vysokou porážkou. „Možná je dobře, že tak těžký zápas hrajeme v prvním kole venku,“ přemítá šéf oddílu. Stěžejní duely o osmičku čekají Pantery později. Postup do play-off je přitom nejsnadnější cestou k záchraně. Ta bude ale letos o poznání lehčí než v předešlých sezonách, kdy automaticky padal nejhorší a druhý hrál baráž s poraženým finalistou první ligy. Od příští sezony se superliga rozšíří na 14 celků a dva poslední z letošního ročníku se střetnou o účast v nejvyšší soutěži s poraženými semifinalisty první ligy.