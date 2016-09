Florbalová Ostrava si troufá mezi elitu, Vítkovice se budou dávat do kupy

„V minulé sezoně jsme hráli ve skupině o udržení. Zachránili jsme se a bereme to jako odrazový můstek pro novou sezonu,“ prohlásil ostravský kouč Martin Smeták. „Přípravu jsme začali brzy, trénovali jsme s dvaceti lidmi, klukům jsme dali i čas na regeneraci. A podle výsledků v přípravě všechno klape.“

Největší posilou týmu by měl být obránce Filip Heczko, který šest let působil v konkurenčních Vítkovicích, s nimiž získal dva tituly.

„Po zranění jsem rok nehrál, ale teď jsem připravený,“ prohlásil 26letý Heczko. „Ve Vítkovicích mi nabídli post asistenta trenéra Pavla Bruse, ale já už se předtím domluvil s FBC. Je to pro mě další motivace. Jsou tu mladí kluci, kteří jsou hladoví po vítězství.“

Podle trenéra Smetáka by měl být posilou i polský útočník Wojciech Malajka, jehož do Ostravy doprovodil krajan Lukasz Chlebda. „Ten je tu na zkoušce do Vánoc. Uvidíme, jak se chytne,“ poznamenal kouč. „A šikovný je taky Dominik Chwastek, který přišel z Petrovic.“

Naopak Smeták postrádá ještě jednoho hráče do obrany. „Možná se nám podaří ještě něco dotáhnout,“ naznačil klubový šéf Rolf Franke. „A o Vánocích možná tým dostane dáreček. Mohli by se vrátit někteří hráči ze zahraničí.“

I proto zástupci klubu pomýšlejí letos mnohem výše. Chtějí do play-off a v něm překvapit. „Máme sice mladý mančaft, ale už s ním nějakou dobu pracujeme. Výsledky by se měly časem dostavit,“ uvedl Smeták.

Ambice ženského družstva FBC Ostrava jsou ještě o stupínek výše. Vedení sní o umístění mezi elitní čtveřicí extraligy. „Nebylo by to špatné,“ potvrdil za realizační tým Aleš Poukar. „Holky v přípravě porazily na Czech Open švédský Dahlen, i v extralize už mohou porazit kohokoliv. A věřím, že v roce 2018 budeme hrát Superfinále.“

Ke smělému cíli by kromě úspěšných klubových odchovankyň měly pomoci i posily. „Ulovili jsme velkou rybu, gólmanskou jedničku juniorské reprezentace Veroniku Tomšovou, z Vítkovic k nám přišla Andrea Pastušková, která by týmu měla prospět zkušenostmi,“ uvedl kouč žen Jakub Robenek. „Každou extraligovou sezonu jsme o něco lepší a věřím, že to potvrdíme.“

Vítkovice startují doma

Týmy FBC Ostrava rozjedou své soutěže venku, muži v sobotu v Liberci a ženy v neděli v Brně se Židenicemi. To 1. SC Tempish Vítkovice začínají v sobotu doma ve Sportovním centru Dubina. Ženy, obhájkyně titulu, hostí od 16.00 Elite Praha a muži, vicemistři republiky, od 19.00 Otrokovice.

„Připraveni jsme doufám dobře, ale jako každý rok sezona ještě nezačala a my už řešíme nějaká zranění, změny v sestavě,“ přiznal nový trenér vítkovických mužů Pavel Brus, někdejší opora týmu.

Odhaduje, že mužstvo se první třetinu soutěže bude dávat do kupy. Ostatně to už je jakýmsi vítkovickým pravidlem. „Ano, je to takový kolorit,“ potvrdil kouč. „Ještě nějakou dobu potrvá, než si vše sedne.“

Pochvaluje si, že většina hráčů zůstala. „Kluci jsou o rok zkušenější, což je důležité. Očekávám, že jejich vrchol přijde za dva tři roky.“ To však podle Bruse neznamená, že by Vítkovičtí nemohli znovu bojovat o titul.

Z klíčových hráčů odešli Hubálek a Řezanina. Posilami jsou obránce Václav Komačka a útočník Ondřej Firda. „Od něj si také dost slibujeme, ale přišli i další mladí hráči, konkurence se hodně zvedla,“ dodal trenér Brus.