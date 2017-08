Florbalisté Bulldogs Brno poznali svět, chtějí se podobat Finům

Během pátku se Brňané na proslulém turnaji Czech Open utkali se soky z Finska, Švýcarska i Švédska. „Byl to pro nás zážitek, i když to bylo možná až moc, protože jsme všechny zápasy hráli v jeden den a nemohli jsme se na ně nachystat, jak by se asi slušelo,“ poznamenal trenér Jan Kadlec. „Ale kluci to odehráli výborně. Sice jsme selhali v zakončení a dostali jsme hodně gólů, ale ty zápasy vypadaly k světu a nemáme se za co stydět.“

Buldoci na mamutím turnaji v hlavním městě předčili v základní skupině o skóre vicemistra z Mladé Boleslavi a prošli tak do druhé fáze. Díky tomu dostali vzácnou příležitost na vlastní kůži poznat, co obnáší světový florbal. „Jsou to momenty, které tým posouvají, stmelují a zároveň mu nastavují zrcadlo,“ přibližuje Kadlec.

Jeho celek v duelech hraných na 2 x 20 minut podlehl finskému Viikingitu 1:3, švýcarskému Wiler-Ersigen 2:7 a švédskému Pixbo Wallenstam 1:6. „Zaostáváme za nimi silově, ve hře tělem obecně, a také nám trošku chybělo sebevědomí. Měli jsme zbytečně ostych, trošku jsme váhali a byli lehce nedůrazní, třeba před brankou. Mohli jsme vstřelit daleko víc gólů,“ míní Kadlec.

V čem se jednotlivé elitní školy liší? „Švédi vyloženě spoléhají na sílu, myslím, že technicky za nimi nezaostáváme. Finové jsou nejkomplexnější a nejkreativnější, Švýcaři zase hodně spoléhají na týmové pojetí. Je na nich znát dlouhodobá práce, mají mustr, podle kterého jedou,“ srovnává brněnský trenér.

Inspirací je pro něj finský styl. „Jejich mentalita je té naší nejbližší. Češi jsou hračičky, vymýšleči a obcházeči, neradi se podřizují autoritám. Dlouho jim trvá, než pochopí, proč po nich někdo něco chce,“ vysvětluje Kadlec.

Ten byl v Praze spokojenější s výkony v základní skupině. „Tam jsme hráli, co jsme si řekli. Bylo to klidné a vyrovnané, předváděli jsme florbal adekvátní našim schopnostem. S Finy jsme dostali poslední gól až do prázdné brány,“ podotýká Kadlec. „Pak kluci trošku ztratili hlavu a nechali se unést. Hráli jsme hodně s míčkem a měli dost šancí, ale také jsme občas nestíhali bránit.“

Buldoci se musí před novou superligovou sezonou, kterou zahájí v závěru srpna, vyrovnat s odchody dvou hráčů do Švýcarska a jednoho do Ostravy. Nahradit je vedle mladíků mají reprezentanti Slovenska a Lotyšska. „Kromě nich bychom chtěli přivést ještě jednoho dva hráče, aby byl tým nachystaný se poprat minimálně o semifinále,“ nastínil kouč.