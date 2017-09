Florbal láká na derby severu a na bitvy ve velkých halách

Florbalová Česká Lípa zažívá rušné období. Poprvé startuje v mužské superlize a pro fanoušky si navíc připravila lahůdku. Derby proti Liberci, které překřtila na Severskou bitvu, se bude hrát na českolipském zimním stadionu.

Severské derby Pondělí, 18. září 20.00: FBC Česká Lípa - FBC Liberec (Superliga mužů, Zimní stadion Česká Lípa) Vstup zdarma

„Chceme vytvořit divácký rekord,“ hlásí hrající šéf klubu Štěpán Slaný. „Vstup bude zdarma. Je to velká akce, takže nemůžeme mít jiné ambice, než se pokusit naplnit zimní stadion. Věřím, že proti nám nebude stát nepříjemný čas utkání.“

Zápas Česká Lípa - Liberec se hraje v pondělí od 20 hodin. Přímým přenosem ho bude vysílat Česká televize, což se v historii českolipského klubu stane vůbec poprvé. „Každý tým Tipsport Superligy má právo na jeden přenos a my museli tlačit na co nejbližší termín, abychom stihli dobré počasí a venkovní teplota nám trochu pomohla vytopit zimní halu,“ vysvětlil Štěpán Slaný.

Českolipští věří, že Liberec je jedním z týmů, s nimiž by se v nejvyšší soutěži mohli reálně měřit. Na lavičce je však bývalý reprezentační kouč Zdeněk Skružný, na kterého má organizátor a hráč Štěpán Slaný bohaté vzpomínky z působení v národním týmu. I tak ovšem chce s týmem utkání vyhrát. „Doufám, že to bude vítězný zápas. Věřím v rychlou hru, kterou rozhodčí pustí, a že uvidíme rychlý a tvrdý florbal,“ uvedl Slaný.

Den v Home Credit Areně Neděle, 17. září 9.00 - 11.00 dětský turnaj

12.00 - 14.00: FBC Liberec - Mladá Boleslav (Liga juniorů)

15.00 - 17.00: FBC Liberec - Tatran Střešovice (Superliga mužů)

18.00 - 20.00: FBC Liberec - Tatran Střešovice (Extraliga žen) Vstup na muže 30 Kč, jinak zdarma.

„Pro Českou Lípu je to velký florbalový svátek a já věřím, že se zápas bude líbit nejenom divákům na stadionu, ale i těm u televizních obrazovek. Chceme v něm ukázat, že florbalově rosteme,“ řekla trenérka Lenka Bartošová před pondělní „severskou bitvou“.

Liberec rozehrál soutěž nevalně, zatím má na kontě dvě prohry. Lípa dokázala jedno ze dvou utkání vyhrát. Ještě před derby se však Českolipští zítra představí v Pardubicích. „Mezi oběma kluby panuje určité napětí vzhledem k nějakým přechodům hráčů nebo trenérů. Je to správné derbíčko, na které se moc těšíme a bude to asi hodně zajímavé,“ řekl Zdeněk Skružný, liberecký kouč.

„Jsem rád, že se po rozšíření dostala do nejvyšší soutěže právě Lípa, protože zápasy s ní budou určitě hodně pikantní,“ dodal zkušený obránce Liberce Matěj Klucho.

Velký florbalový den v liberecké aréně

Stejně jako v minulém roce se florbalový klub FBC Liberec rozhodl uspořádat den v Home Credit Areně. Vše vypukne v neděli. Akci odstartuje dětský turnaj. Poté liberečtí junioři nastoupí proti Mladé Boleslavi a pak už následuje dvojzápas žen a mužů s Tatranem Střešovice.

Zatímco muži už za sebou mají dvě kola nejvyšší soutěže, pro ženy to bude letošní premiéra. „Bude to určitě velký zážitek. Myslím, že je to dobré lákadlo, aby přišlo hodně fanoušků, protože v takovéhle hale se nehraje každý den,“ říká liberecká posila Michaela Mlejnková, která se po dvou letech vrátila ze Švýcarska.

Florbalisté věří, že do arény přijde hodně fanoušků. Ti se mohou těšit i na opakované záběry důležitých akcí, které poběží na kostce nad plochou jako při zápase hokejových Bílých Tygrů.