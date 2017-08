Florbalistky Pixba s Krupnovou obhájily triumf na Czech Open

Hráčky Pixba potvrdily, že se jim na pražském největším turnaji světa daří. Ovládly jej počtvrté za posledních pět let a v roce 2015 navíc skončily po finálové prohře s finským SB-Pro druhé. Celkově vyhrály popáté, protože uspěly i v roce 2011.

Letošní finále opanoval tým ‚Červených lišek‘ nejvýrazněji ze všech dosavadních. V úvodu dostala Pixbo do vedení Bobergová a ve druhém dějství nasázel celek z Göteborgu soupeřkám dalších šest branek. Malmö se dokázalo střelecky prosadit až za stavu 0:8.

„Před dvěma roky jsme nevyhrály, loni se nám to podařilo a letos jsme přijely vítězství obhájit. Jely jsme sem s tím, že si turnaj chceme užít a vyhrát ho. Moc tréninků jsme předtím neměly, takže to bylo docela zostra a je to super pocit,“ řekla Krupnová.