Chyběl jeden zásah. Evropská medaile šermíři Choupenitchovi unikla

Duel s bronzovým olympijským medailistou z Ria byl nesmírně napínavý. Choupenitch vedl 8:6, ale pak prohrával 10:13. Čtyřmi zásahy v řadě se ale dostal do vedení 14:13 a další bod by ho posunul do semifinále a k jisté medaili.

Safin, olympijský vítěz z Ria ze soutěže družstev, ale dokázal srovnat a za stavu 14:14 trefil vítězný zásah. O jeho výhře rozhodli rozhodčí u videa.

Poslední individuální českou šermířskou medaili z mistrovství Evropy přivezl kordista Jiří Douba, který vybojoval bronz v roce 1991 na turnaji ve Vídni.

„Saša podal fantastický výkon. Medaile už byla na dosah. Už byla skoro v kabele, ale nespadla tam. Není to lehké zavřít s takovým extra šermířem,“ popisoval Oldřich Kubišta, předseda Českého svazu šermířů.

Letošní mistr Evropy do 23 let Choupenitch ve skupině vyhrál pět z šesti soubojů. V play- off porazil v 1. kole Švéda Josefa Rizella 15:5, jasně si poradil i s Italem Lorenzem Nistou 15:6 a v osmifinále zdolal dalšího představitele šermířské velmoci Alessia Foconiho 15:8.

Choupenitch, účastník loňských her v Riu, skončil na ME ve čtvrtfinále podruhé v kariéře. Výhru od medaile byl rovněž před třemi lety ve Štrasburku.