Anglický golfista Fleetwood v Abú Zabí ukončil čekání na titul

O jeden úder porazil loňského šampiona US Open Američana Dustina Johnsona a Španěla Pabla Larrazábala, který v Abú Zabí triumfoval v roce 2014. Fleetwood navázal na vítězství z Gleneagles v srpnu 2013.

„Abych byl upřímný, čekal jsem to dřív. Je to pro mě ohromný návrat. Mám za sebou vážně těžký rok do loňského léta, kdy mi to vůbec nešlo,“ uvedl Fleetwood, který šel do posledního kola se ztrátou jedné rány na vedoucího krajana Tyrrella Hattona. Tomu závěrečný den nevyšel, zahrál tři údery nad par a klesl na 13. pozici.