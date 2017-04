Prostějov vs. Olomouc: volejbalová hra o trůn. Chystá se větší drama?

Očekává se mnohem vyrovnanější bitva. Přesto Prostějov v sobotu (17.00) na své palubovce vstoupí do bitvy o český trůn v roli favorita, i když ho hanácké rivalky v sezoně dokázaly dvakrát porazit.

„Zatímco před rokem byl pro nás úspěchem samotný postup do finále, letos bychom chtěli být Prostějovu minimálně rovnocennějším protivníkem,“ řekl předseda Olomouce Jiří Zemánek.

„Ve finále poháru naši fanoušci vytvořili úžasnou atmosféru, která hnala holky za vítězstvím. Jsem si jistý, že to v play-off zopakují a možná i vylepší. Ke skvělé kulise přispěli i prostějovští příznivci a bylo poznat, že se utkávají dva aktuálně nejlepší české celky. Každopádně pro nás je to velká čest a také výzva.“

Prostějov vs. Olomouc První dva zápasy se hrají v sobotu a v neděli od 17.00 v Prostějově. Třetí pokračování je na programu ve středu v Olomouci, kde by se ve čtvrtek hrál i případný 4. zápas. Pokud by byl stav série 2:2, padlo by definitivní rozhodnutí o mistryních v sobotu 6. května v Prostějově.

Olomoucká kapitánka Katarina Dudová přikývne: „Bubeníci i ostatní fanoušci jsou fantastičtí. V takové atmosféře se nám hraje výborně. Moc jim za ni děkuji a doufám, že dorazí i na finále s Prostějovem.“

Olomoučanky v sezoně podávaly vyrovnané výkony a prorazily letitou prostějovskou nadvládu ziskem Českého poháru. „Letos jsme odehráli s Prostějovem několik vyrovnaných i vítězných zápasů. To je velký rozdíl oproti loňsku. Můžeme si na soupeřky více věřit. Měli bychom být kompletní, hrajeme nyní dobře. Takže může být finále zajímavé a vyrovnané,“ uvedl olomoucký kouč Jiří Teplý, který považuje za malou výhodu skutečnost, že jeho tým v semifinálových bitvách důkladně prověřily ostravské volejbalistky.

„Po zápasech s Ostravou si dovolím tvrdit, že vůbec nezáleží na tom, jestli hrajeme doma, nebo venku. V každém zápase musíme podat co nejlepší výkon. Je jedno, jestli se hraje v Prostějově, nebo u nás. Pokud do Prostějova dorazí aspoň tolik fanoušků, co do Ostravy. Určitě nám vytvoří domácí atmosféru,“ těší se Dudová. „Nebude to nic lehkého, ale my uděláme maximum. Chceme uspět a dotáhnou to do úspěšného konce.“

Naopak cesta Prostějova do finále byla výsledkově jednoznačná. Ve třech semifinálových zápasech povolily obhájkyně titulu KP Brno získat jen dva sety. „Naše výkony v těchto zápasech byly ukázkově kolektivní a skutečně výborné. Věřím, že podobně bez výpadků odehrajeme i finálové zápasy. Máme jednoznačný cíl získat další titul, i když respektuji kvality hráček Olomouce. A také vím, že při jejich současné výkonnosti nás nečeká oproti minulým rokům k titulu snadná cesta,“ řekl Čada. Na trenérskou lavičku osminásobných mistryň se vrátil na začátku března, kdy strůjce předcházejících prostějovských úspěchů po výkonnostním poklesu vystřídal Petera Gogu.

Po Čadově návratu Prostějov v extralize z devíti zápasů vyhrál sedmkrát bez ztráty setu. Jen ve dvou duelech s KP Brno ztratil jednu sadu.

V předchozích osmi finálových sériích prohrály Prostějovanky jen jeden zápas, když v roce 2009 na cestě za prvním titulem klopýtly s KP Brno. Na Olomouc narazí ve finále potřetí.