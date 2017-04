Volejbalisté posílají trenéry na koronárku, finále extraligy má grády

Vyrovnaný a obrovsky napínavý tie-break nakonec v neděli vyhrálo domácí Kladno 20:18 a celkově si došlo pro druhou finálovou výhru. „Myslím, že jak já, tak Renda Dvořák jsme měli momenty, kdy nás náš tým posílal na koronárku,“ smál se po dramatické koncovce trenér Kladenských Milan Fortuník.

„Nakonec bych ale takové drama a pět setů nečekal. Byli jsme v závěru šťastnější, jinak to ani v takhle vyrovnaném tie-breaku nejde říct. My teď asi budeme lehčeji odpočívat, ale České Budějovice mají další mečbol doma. V hale, která bude plná a znají ji. Snad tedy uvidíme další pěkné střetnutí,“ dodal Fortuník.

Kouči Českých Budějovic Renému Dvořákovi se líbil jen první set. „Tam jsme pokračovali ve výkonu jako doma. Pak jsme nechali Kladno rozehrát, ubrali jsme a poté se všechno odvíjelo jako první dva zápasy v Kladně. Byl to velký boj, hodně ztrát, těžká koncovka v pátém setu, kdy Kladno se štěstím vyhrálo,“ zhodnotil pátý duel jihočeský trenér.

Z infarktové bitvy fanoušky pořád bolí ruce Obrovské výbuchy radosti rázem střídá zklamané zahučení a chytání se za hlavu. „Infarktová“ přetahovaná o každý bod. Naprosto všichni z 1 200 diváků měli nervy na pochodu, jak se říká. Těžko byste hledali napínavější scénář volejbalového utkání. Navíc v boji o titul. Atmosféru ještě pořádně zahustil hlavní sudí, který po sporném momentu přidal vítězný bod v dlouhém tie-breaku domácímu Kladnu. Z českobudějovického kotle se okamžitě ozývá hlasitý pískot, bubeníci jsou na nohou a někteří si klepou na čelo při pohledu k sudímu. Naopak domácí fanoušci skáčou a slaví. Nedělní páté extraligové finále mělo grády. Nakonec ho v pátém setu ovládli domácí poměrem 20:18 a vyhráli nad budějovickým Jihostrojem 3:2. „Ještě teď ráno mě bolí ruce jako blázen z toho, jak jsme pořád mlátili do bubnů,“ smál se včera jeden z bubeníků Jihostroje Pavel Vágner, který kotel celých pět setů poctivě dirigoval. I když si zatím Jihočeši na mistrovskou trofej v Kladně nesáhli, desítky fanoušků Jihostroje si večer užívaly na maximum. „Byl to parádní zápas s vynikající atmosférou. Myslím, že náš kotel se v jejich hale rozhodně neztratil a fandil parádně,“ pochválil Vágner další fanoušky, z nich někteří do Kladna přijeli společně autobusem. Českobudějovický sektor si také připravil menší choreografii s barevnými igelity a papíry. Do Kladna přijela podpořit Jihostroj více než stovka lidí. „Věřili jsme s kamarády, že tady oslavíme titul. A jak koukám, nebyli jsme sami. Ale nic se neděje, alespoň vyhrajeme pohár doma před plnou halou,“ smál se po utkání jeden z diváků v červeném dresu Jihostroje. Drama se ve středu stěhuje do Budějovic, kde se dá očekávat zase okolo dvou tisíc diváků. „Chtěli bychom vymyslet, jak ještě víc oživit hlediště. Uvidíme, co nás napadne,“ podotkl Vágner k finále s číslem šest, které začne v českobudějovické sportovní hale v 19 hodin.

Na hráče Jihostroje v Kladně dolehla nervozita. Možná si až příliš uvědomovali, že když vyhrají, budou mít po sezoně a hlavně nad hlavy zvednou pozlacený mistrovský pohár. V tie-breaku chyboval při útocích jak univerzál Sebastian Gevert, smečař Jan Kuliha nebo nahrávač a kapitán Filip Habr.

„Mimo první sady to byl z naší strany nervózní zápas. Poznamenalo nás, že by to mohl být poslední duel o titul,“ přiznal právě kapitán Jihostroje.

Svůj poznatek z posledního duelu přidal i blokař Radek Mach. „Bojovný výkon podali všichni na hřišti, jinak bychom na zápasy nemuseli ani chodit. O prohře možná rozhodla naše nedůslednost v lehkých balonech. My je donutíme k tomu, aby nám dali míč zadarmo, a pak to nezúročíme. Bohužel, pár takových nepřesností tam bylo a stály nás i zápas,“ zmínil.

Stav finálové série je 3:2 na zápasy pro budějovický tým. Ten může už podruhé rozhodnout. Ve středu ale bude mít Jihostroj oproti Kladnu jednu velkou výhodu. Domácí halu a bouřící tribuny. Před nimi Jihostroj naposledy prohrál na konci března ve čtvrtfinále s Příbramí.

Hráči Budějovic tak budou mít o motivaci navíc - získat titul před vlastními fanoušky a v Budějovicích ukončit sezonu. „Neděli hodíme za hlavu a doma před vlastními diváky do toho dáme sto procent. Tam to budeme chtít už rozhodnout,“ burcoval Mach. „Doma se hraje vždycky nejlépe. Ale je to hrozně ošemetné. Diváci si mohou jasně říci, že to s přehledem doma vyhrajeme. V Budějovicích je však super atmosféra a já doufám, že nás naopak příliš nesváže,“ doplnil Mach. Nahrávač Jihostroje Habr zase velí, že tým musí výkon oproti zápasu v Kladně zlepšit, aby se zítra dočkal titulu.

„V tom je finále pěkné, že do konce není nikdy nic rozhodnuté. Možná jsme byli malinko nervózní, ale Kladno nechce být druhé a pořád se s námi pere. Bylo vidět, že už musí hrát,“ všiml si v neděli smečař Budějovic Petr Michálek a vzápětí doplnil recept na výhru. „Bojovnost, to bude ve středu důležité. Pořád se musíme prát o každý balon a nevypustit ani jeden set.“

Pokud by České Budějovice nevyhrály ani ve středu, tak finálová série za stavu 3:3 na utkání zase zamíří do středních Čech. V Kladně by se hrálo v sobotu od 18 hodin a utkání už by rozhodlo o tom, který z týmů bude vládcem extraligy.