Florbalisté Vítkovic budou proti Boleslavi obhajovat triumf v poháru

Muži Vítkovic loni v Plzni překazili Mladé Boleslavi zlatý hattrick. „Ceníme si triumfů, které jsme získali v roce 2014 a 2015. Před rokem jsme o vítězství přišli, jsme proto rádi, že jsme si vybojovali další šanci. V posledních letech jsme se dostali do pozice, kdy je pro nás jediným cílem vyhrát úplně všechno,“ řekl generální manažer Mladé Boleslavi Tomáš Pacák.

Středočeši věří, že porážku 2:3 Vítkovicím oplatí. „Cítíme se být silnější než vloni. Máme široký a vyrovnaný kádr a každá ze tří formací je schopná rozhodnout zápas. Můžeme se spolehnout i na vyrovnanou dvojici brankářů,“ uvedl kouč Mladé Boleslavi Jan Pazdera.

Ostravané, kteří vyhráli domácí pohár také v roce 2012, očekávají podobně takticky svázaný a defenzivní zápas, jaký se hrál vloni. „Troufám si tvrdit, že nerozhodne první gól, ale to, kdo se dostane první do tempa. Minulý rok byla naší slabinou obrana. Dnes máme tři obranné páry, které v lize kvalitou nemá nikdo. Cítíme, že naše hra je pestřejší, a jedno vím jistě. Milujeme vyhrávání, víme, jak vyhrávat, a chceme vyhrávat,“ uvedl trenér Vítkovic Pavel Brus.

Mužské finále začne ve 20:00 a vítěz získá prémii 100 tisíc korun, poražený finalista 30 tisíc. Ženské finále se bude hrát od 17:00 a Vítkovice se v něm pokusí navázat do vítězství z roku 2015. Pro Bohemians by to byl premiérový triumf. Je za něj stanovena prémie 50 tisíc korun a neúspěšný tým získá 15 tisíc. Oba duely odvysílá přímým přenosem program ČT Sport.